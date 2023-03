Pippo Inzaghi è di nuovo papà: è nata la seconda figlia, si chiama Emilia

È nata Emilia, la seconda figlia dell'ex bomber Pippo Inzaghi

Piacenza, 21 marzo 2023 – Con l’arrivo della primavera è nata la piccola Emilia, la seconda figlia del tecnico della Reggina Pippo Inzaghi e la modella Angela Robusti. Un nome che rievoca la sua terra, l’Emilia Romagna, ora che il bomber vive a Reggio Calabria con la sua compagna per seguire la squadra. L’allenatore ed ex attaccante del Milan ha dato il benvenuto stamattina alla bambina con un dolce post sui social.

“Oggi, primo giorno di primavera sei arrivata tu EMILIA , nostra immensa gioia. La mamma, una roccia, si sta riprendendo! Con il cuore pieno d’amore vi ringraziamo per i tanti auguri” scrive Pippo Inzaghi su Instagram.

"Emilia. Il secondo miracolo che il tuo papà mi ha donato. Ti amo vita mia” scrive la compagna Angela Robusti su un post indirizzato all’ex bomber.

Pippo Inzaghi: figli, con Emilia diventa papà bis

Emilia è il secondo miracolo che l’ex bomber Pippo Inzaghi ha donato ad Angela Robusti. Già, perché la coppia è già genitrice del piccolo Edoardo nato il 24 ottobre del 2021.

E proprio lo scorso 24 ottobre, nel giorno del compleanno del primogenito, i due hanno dato la notizia di aspettare la seconda figlia, Emilia, nata stamattina alle 4 del 21 marzo 2023.

Chi è Angela Robusti, la compagna di Inzaghi

Angela Robusti è una modella e organizzatrice di eventi, nota al pubblico dal 2017 dopo la partecipazione al programma televisivo condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne. La show girl è nata nel 1990 a Udine ed ha una laurea in Architettura.

Il primo incontro tra Pippo e Angela è avvenuto casualmente 6 anni fa a Venezia “per un bicchiere d’acqua”. È stata Angela Robusti, in un’intervista al Corriere della Sera, a raccontare come si sono conosciuti. “Eravamo stati trascinati entrambi controvoglia a una festa. Prima di andare via mi avvicino al bancone e chiedo un bicchier d’acqua: mi rispondono che ero la seconda persona ad averlo chiesto, e mi indicano lui di spalle.

"Non avevo mai visto una partita di calcio, prima – aggiunge lei – nella mia famiglia amiamo il motociclismo, e poi era troppo grande per i miei gusti: ha 15 anni più di me. Così quando mi ha chiesto il numero non gliel’ho dato”. Ma Pippo non si è perso d’animo: l’ha cercata sui social e alla fine l’ha portata a cena.

Nel 12 luglio 2022 Inzaghi diventa ufficialmente il nuovo allenatore della Reggina; così, Angela ha seguito il compagno nella sua nuova avventura lavorativa a Reggio Calabria.

Il matrimonio

Pippo Inzaghi e Angela Robusti non sono ancora spostati ma hanno annunciato già di voler convolare a nozze nel 2024.