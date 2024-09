Poesie in note e strofe con la Pfm: "Faber ci ha insegnato a cercare"

"Ecco un concerto di poesie in note e in strofe". Franz Di Cioccio, voce e batteria della Pfm, presenta così il live di domani allo Sferisterio di Macerata dove alle 21 la prog band più famosa al mondo farà tappa con il tour ’Pfm canta De André’. Sul palco, oltre a Di Cioccio, ci saranno Patrick Djivas (basso), Marco Sfogli (chitarra elettrica), Alessandro Scaglione (tastiere), Eugenio Mori (batteria), Lucio Fabbri (violino). Il gruppo è arricchito dalle presenze di Luca Zabbini (tastiera e voce) e di Michele Ascolese (chitarra acustica).

Come è possibile far sì che parola e musica si prendano per mano senza che una prevalga sull’altra?

"Abbiamo parlato a lungo con Fabrizio – ricorda Djivas – e capito la sua metodologia di lavoro che lo portava a individuare in ogni testo la parola migliore, quella che non poteva essere cambiata. Noi abbiamo fatto la stessa cosa con la musica, individuando le note e gli accordi ideali da non potere essere toccati".

Quei live del 1979 hanno cambiato De André, come dimostra la sua produzione successiva, ma a voi cosa ha lasciato quell’esperienza con il cantautore genovese?

"La volontà – spiega Djivas – di scrivere i testi per fatti nostri. Alla nostra richiesta di scriverci qualcosa ci ha risposto che saremmo dovuti essere noi gli autori, perché la musica e la vita sono nostre. Sotto questa stella è uscito il disco ’Suonare suonare’".

Che cosa ha segnato questo incontro?

"Si è trattato di un incontro – sottolinea Di Cioccio – tra persone molto curiose che amano ficcare il naso nella letteratura, nella poesia. Noi gli abbiamo messo a disposizione il nostro know how di strumentisti, da quando avevamo 15 anni facciamo rock che si è evoluto nel tempo. Quell’incontro è stato come il cacio sui maccheroni".

Quei live hanno segnato un’epoca, qual è la reazione di quel pubblico giovane che non è cresciuto con le canzoni di Faber?

"Sono molto gasati – risponde Djivas – i ragazzi che si avvicinano a De André, vivono questi momenti con lo stesso entusiasmo dei genitori, sono partecipi e capiscono che c’è qualcosa dietro quelle parole che sono capaci di scoprire nuovi orizzonti, di farti esclamare “Non ci avevo pensato“".

C’è una novità in questo live?

"Nella parte centrale – svela Djivas – proporremo la nostra nuova interpretazione di ’La Buona novella’ che non facevamo dal 1979, abbiamo voluto arrangiarla di nuovo come ’regalo ipotetico’ per gli 80 anni di De André. Questo momento è diventato uno di quelli capaci di sorprendere lo spettatore".

Tornate ancora a suonare allo Sferisterio: cosa vi piace di questo luogo?

"Da sempre – dice Djivas – l’acustica è una sua peculiarità e ogni volta siamo felici di tornarvi perché sappiamo in partenza che sarà un grande concerto". "Noi – conclude Di Cioccio – ci sentiamo a nostro agio in quell’arena, come a casa nostra".

Lorenzo Monachesi