Premio degli Incamminati al rettore dell’Alma Mater

"I Musei Byron e del Risorgimento di Ravenna assomigliano all’Università di Bologna perché riescono ad essere attrattivi nel mondo". Lo ha ribadito ieri a Ravenna il rettore dell’Alma Mater Giovanni Molari, ricevendo il ‘Vincastro d’Argento Premio a una Vita’, l’onorificenza dell’Accademia degli Incamminati che gli è stata consegnata nella Sala Muratori della Biblioteca Classense. "Le facoltà che abbiamo attivato in Romagna – ha aggiunto Molari – sono di altissimo livello e i corsi di Medicina di Ravenna e Forlì non hanno nulla da invidiare a quelli di Bologna".

D’altra parte, ha spiegato il presidente dell’Accademia Venerino Poletti, aprendo i lavori della Tornata dedicata a ‘Byron in Romagna ed in Toscana’, "l’Accademia degli Incamminati riconosce Molari il suo impegno costante, preciso ed entusiastico per l’insediamento dell’Università in Romagna. Avere l’ateneo vuol dire avere vita, futuro: lo studio è libertà". "Questa è una giornata doppiamente importante - ha aggiunto la presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, Mirella Falconi Mazzotti - perché il premio che viene conferito al rettore Molari sottolinea il suo continuo impegno per il radicamento dell’Università in Romagna e a Ravenna in particolare. Inoltre, la visita dell’Accademia ai Musei Byron e del Risorgimento rappresenta la conferma di come i Musei ideati da Antonio Patuelli e realizzati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna sono sempre più una meta ambita per le massime istituzioni culturali italiane".

E dopo la dotta relazione tra scienza e filosofia in epoca romantica tenuta da Venerino Poletti, Franco Gabici, vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e il presidente del gruppo La Cassa di Ravenna, Antonio Patuelli, sono entrati nel tema byroniano. "Byron – ha detto Patuelli – ha vissuto un periodo felice a Ravenna e, tra le pinete il Palazzo del conte Guiccioli in cui soggiornava, ha scritto i suoi componimenti migliori, a partire da quelle pagine ispirate dall’amata Teresa Gamba in cui Byron attribuisce a Dante tutti i suoi desideri di libertà, di separazione tra Stato e Chiesa".

Giorgio Costa