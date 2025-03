Premio Strega Ragazze e Ragazzi: già annunciati i finalisti

Festeggia il traguardo dei primi dieci anni, il Premio Strega Ragazze e Ragazzi, il prestigioso riconoscimento dedicato alla letteratura per bambini e ragazzi. Tra i 42 libri proposti dagli editori in questa categoria di concorso, il comitato scientifico, composto da Martino Negri, Ilaria Tagliaferri e Virginia Tonfoni, ha scelto la terna dei libri finalisti: Ole Könnecke e Nikolaus Heidelbach con ’ Niente draghi per Celeste’, tradotto da Chiara Belliti (Beisler), una storia che indaga con garbo e ironia il rapporto misterioso che lega fratello e sorella, e intanto sdrammatizza il tema antico della paura; Beatrice Masini con ’Bambini e giardini’, illustrato da Francesca Ballarini (Timpetill), un libro che elenca tutte le cose e le ragioni per cui i bambini e i giardini si assomigliano così tanto; Cristiana Pezzetta e Sylvie Bello con ’ La bambina e l’orsa’ (Topipittori), una storia che arriva dritta dalla Grecia del V secolo a.C., dal piccolo villaggio di Brauron sulla costa dell’Attica.

La menzione speciale della giuria va a Neil Packer con ’La parabola del panificio indipendente’ (Camelozampa), tradotto da Sara Saorin. Il libro vincitore verrà proclamato nell’ambito di Bologna Children’s Book Fair 2025. L’autore o l’autrice riceverà un premio in denaro, mentre un riconoscimento equivalente verrà assegnato anche all’illustratore, qualora diverso dall’autore, e al traduttore nel caso di un’opera tradotta. Entrambi i riconoscimenti sono offerti da BolognaFiera. Durante il periodo dell’expo dedicato all’editoria per ragazzi a Bologna, verranno inoltre rese note le prime selezioni delle categorie di concorso 6+, 8+, 11+ e la terna del Migliore libro d’esordio.

b. c.