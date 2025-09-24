Produzioni, sodalizi e linguaggi trasversali

Due importanti sodalizi artistici con Pippo Delbono e Kepler-452 e la nascita di una Casa-Ert, ovvero di una comunità creativa di cui fanno parte per ora Roberto Latini, Fanny&Alexander, Giorgina Pi, Danio Manfredini, Lisa Ferlazzo Natoli e Davide Iodice. Il nuovo corso di Emilia Romagna Teatro, nato dopo la gestione di Valter Malosti con la nomina di Natalia Di Iorio alla direzione generale e Elena Di Gioia a quella artistica, ha mostrato ieri mattina nel chiostro dell’Arena del Sole di Bologna il biglietto da visita, accompagnando alla presentazione delle stagioni un’idea della visione del lavoro che verrà. Le due nuove responsabili, nominate dal cda a luglio, hanno potuto per ora inserire soltanto qualche nuova linea rispetto a una programmazione ovviamente già impostata, pur iniziando a lavorare a future progettualità. Sarà, quella di Ert targata ‘25-26, un lunga stagione composta da 156 titoli sparsi in 5 città e 8 sale con 26 tra prime assolute e prime nazionali e 32 fra nuove produzioni e coproduzioni. L’idea è di far incontrare i maestri con le compagnie indipendenti e i nuovi artisti in una pluralità di linguaggi secondo una poetica ben riassunta dal claim delle stagioni ‘Del guardar lontano’ che contiene un esplicito omaggio a Giuliano Scabia. Le prospettive sono buone, come sottolineato dal presidente Barbolini, visto che questa estate sono stati sottoscritti al buio 6.300 abbonamenti con una crescita del 30% rispetto all’anno precedente e del 55% rispetto due anni fa. Resta, però, come sottolinea l’assessore regionale Allegni, l’allarme sul declassamento indicato dal ministero della cultura. Le stagioni allora. L’Arena del Sole di Bologna apre il 23 ottobre con Sonia Bergamasco ne ‘La principessa di Lampedusa’ e prosegue a novembre con Pippo Delbono che ripropone ‘Il risveglio’. Nel fitto cartellone spiccano le presenze di Luca Marinelli (‘La cosmicomica vita di Q.’ da Calvino a marzo), Emma Dante (‘Extra Moenia’ a aprile), Valerio Binasco (‘Circle Mirror Trasformation’ a maggio). Sempre il 23 ottobre inaugura anche la stagione dello Storchi di Modena con il successo annunciato ‘Prima del temporale’ interpretato da Umberto Orsini e diretto da Massimo Popolizio mentre sei giorni prima (il 17) il Bonci di Cesena alza il sipario sulla prima assoluta del Teatro della Valdoca, ‘Bestemmia’ su versi inediti di Mariangela Gualtieri con la regia di Cesare Ronconi. Alessandro Bergonzoni, Stefano Massini e Claudio Bisio sono alcuni degli altri nomi qui in programma. Tocca a Paolo Rossi aprire i giochi il 6 novembre al Dada di Castelfranco con il suo ‘Stand Up classic’ e a Lino Guanciale il 12 al Fabbri di Vignola con il progetto di Ferlazzo Natoli ‘Er corvaccio e li morti’.

Confermato il ritorno del festival ‘Vie’ che garantirà nuovi sguardi internazionali, c’è da dire dell’amplissimo spettro di produzioni e coproduzioni. Due esempi agli antipodi: da un lato è annunciato ‘Chroniques’ della straordinaria compagnia belga di danza Peeping Tom che sarà a marzo a Cesena, dall’altro ‘Orgasmo’ (a gennaio all’Arena) in cui il corrosivo ‘comico’ Niccolò Fettarappa analizza con sarcasmo i temi del desiderio.

c. cum.