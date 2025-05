Punkcake: "Siamo duri, ma anche carini"

Forse ve li ricordate come la band che a X Factor riusciva a sorprendere tutti, live dopo live: Sonia vestita da sposa e poi da suora, Damiano con un body leopardato, e persino la band al completo travestita da… spermatozoi. Fin dal primo live scherzavano dicendo che sarebbero usciti subito, invece sono arrivati fino in semifinale, conquistando un pubblico sempre più ampio. I Punkcake – band punk del Valdarno formata da Damiano Falcioni (basso e voce) e Sonia Picchioni (voce e basso), Lorenzo Donato (chitarra), Lorenzo Migliore (batteria) e Bruno Bernardoni (chitarra) – saranno live stasera alle 20.30 al Covo Club. Il loro show? lo descrivono "Energico, impegnativo (da fare e ascoltare!) e amorevole".

Damiano Falcioni, come nasce il vostro progetto?

"Tutto è nato durante il Covid: io e Sonia siamo diventati sempre più amici, lei mi ha insegnato a suonare la chitarra e abbiamo iniziato a suonare nei parchi, in acustico. Poi abbiamo deciso di prenderla sul serio, nonostante la mancanza di spazi culturali nella nostra zona. Da quella frustrazione è nata la band, spinta anche dalla rabbia per una realtà che ci lasciava poco spazio. E così, passo dopo passo, siamo arrivati fino a X Factor".

Un programma che sembrerebbe un mondo completamente distante dal punk: secondo voi che valore ha avuto invece la vostra presenza lì?

"Negli ultimi anni il punk ha preso tante forme, anche più commerciali, quindi forse questo ha favorito la nostra presenza in un programma di questo tipo, ma non ce lo aspettavamo. Spero che la nostra partecipazione abbia rappresentato un po’ l’emancipazione della musica indipendente amatoriale, e soprattutto genuina: siamo cinque ’sballati’ toscani entrati per far ridere, ed effettivamente è stato così, ma questo ci ha permesso di arrivare quasi in finale".

Perché il nome Punkcake? "All’inizio è stato un’idea buttata lì da Sonia per scherzo, ma mi è subito piaciuta. Poi ci abbiamo visto anche un senso: "punk" per il nostro lato più crudo, e "cake" per quello più dolce. Siamo punk, ma anche carini".

A X Factor, uno dei commenti più frequenti dei giudici era "i Punkcake hanno fatto i Punkcake anche stasera": ma chi sono effettivamente i Punkcake?

"Cinque ragazzi che hanno voglia di divertirsi e di mettersi in gioco. Ci stiamo ritrovando in un mondo che ci piace moltissimo e che ci sta trattando bene". E sul palco dello storico club stasera, cosa porterete?

"Brani nostri inediti che usciranno in futuro, qualcuno già suonato live, e anche cover. Vogliamo abbassare l’altezza del palco al livello pubblico e creare una situazione di festa in cui divertirci tutti insieme".

Alice Pavarotti