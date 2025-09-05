Pupi Avati, come si diventa registi: "Serve un ministero del Cinema"

Si preannuncia un incontro di grandi emozioni quello di oggi a Carpi con il grande maestro Pupi Avati, nell’ambito del Carpi Film Festival. Un duplice appuntamento, alle 18.30 all’Auditorium Loria di Carpi, dove Avati racconterà i suoi Elementi essenziali di regia e poi alle 21, all’Arena di piazzale Re Astolfo, quando gli verrà assegnato il premio Arti del Cinema. Regista dotato di una rara sensibilità, Avati ha saputo imprimere nella storia del cinema italiano un’impronta unica, intrisa di sentimenti, ricordi e malinconie.

Maestro, quali sono gli ‘elementi essenziali’ della regia?

"Innanzitutto, avere una propria identità, un certo tono di voce, una calligrafia. È riuscire a raccontare qualcosa di astratto che diventa personale nel momento in cui lo si narra alla propria maniera, col proprio modo espressivo. Quando il narratore, su carta, su pellicola cinematografica, sullo spartito musicale, trova la propria identità, allora individua gli ‘elementi essenziali’".

Che ruolo hanno i ‘maestri’?

"Innanzitutto, occorre trovare il proprio maestro: per me è stato Fellini, con 8½, a farmi nascere il desiderio di fare questo mestiere, raccontare storie attraverso il cinema. Poi, però, devi trovare la tua identità ed essere riconoscibile: il sogno di un regista? Quando uno spettatore entra in sala, vede tre minuti di un film e dice ‘questo è di Pupi Avati’. Questo significa essere riconoscibili, ma non è facile in un mondo pieno di troppe voci".

Cosa pensa del cinema italiano?

"Si trova in una situazione complicata, manca di autonomia, anche istituzionale: esiste il ministero della Cultura che comprende anche il cinema, ma sarebbe necessario un ministero ad hoc. L’unico Paese in cui il cinema funziona è la Francia, ma non si sa per quale motivo l’Italia non prende esempio".

Da poco sono terminate le riprese de ‘Il tepore del ballo’, e lo scorso anno è uscito ‘L’orto americano’. 46esimo film?

"Il 57esimo se consideriamo anche quelli televisivi. L’orto americano è una pellicola cui sono molto legato, la prima in bianco e nero: mentre lo giravo mi sono reso conto che per la prima volta stavo facendo ‘cinema’ e non ‘semplicemente’ un film. Il cinema è un qualcosa tra l’irreale e il reale: il bianco e nero non è realtà, ti lascia la possibilità di immaginare, lascia libera la fantasia degli spettatori a differenza del colore".

C’è qualcosa di autobiografico nella pellicola?

"Come il giovane protagonista, ho questa ‘debolezza’ che nasce dalla cultura contadina: ho un rapporto particolare con la morte, una misteriosa attrazione e paura. Sento la mancanza dei miei amici che non ci sono più, e così attraverso le loro foto, ormai oltre 150, ho dedicato una stanza a loro. Sono il mio appuntamento di preghiera, nel ricordarli nella sera, per tenerli ancora qui e inoltre utilizzo i loro nomi nei film come se fossero vivi. E’ un dovere non dimenticare le persone importanti".

Lei ha ’bocciato’ il corteo pro palestina alla Mostra del cinema a Venezia.

"Sono ovviamente contrario alla guerra, stiamo vivendo un orrore, ma sono disincantato. Davvero pensiamo che una marcia a Venezia possa cambiare le cose? Potevano essere illusi negli anni ’50, 60, ’70, ma oggi tutto è cambiato. Sono sempre stato un cane sciolto, per partecipare a manifestazioni collettive bisogna essere persone con una visione delle cose più omologata. Abbiamo la responsabilità di avere distrutto il mondo, soprattutto l’Africa, e adesso altri Paesi. E chi è al potere non ragiona".