Quel che resta dei mitici Genesis. Hackett: onoro la storia del gruppo

Cinquant’anni dopo l’epopea di Rael, idolatrato protagonista di The lamb lies down on Broadway, è ancora affidata a canzoni come In the cage, Counting out time o The carpet crawlers, perché lo spettacolo non venne filmato e tutto quel che ne rimane, quindi, è solo una frammentata memoria fotografica. O le ricostruzioni, più o meno puntuali, delle tante cover band che continuano a girare il mondo nel sacro nome dei Genesis. Ecco perché un concerto come quel Genesis Greats, Lamb Highlights & Solo European Tour che Steve Hackett ha in programma venerdì prossimo allo Sferisterio di Macerata, aiuta ad afferrare meglio di qualsiasi immagine lo spirito di allora.

Hackett, Tony Banks ha detto che è lei a mantenere viva l’eredità del gruppo.

"Credo che Tony abbia ragione, perché cerco di onorare la storia dei Genesis eseguendo sera dopo sera la musica dei loro primi album. Certo, pure le tribute band lo fanno (e a volte molto bene), ma io riesco forse a dare un’energia particolare a quel repertorio perché, quale membro originale della band, sono stato coinvolto direttamente nella sua creazione".

Formidabili quegli anni.

"Non mi nascondo che formazioni come i Genesis oggi avrebbero molte più difficoltà d’allora a lasciare il segno, perché la soglia d’attenzione dell’ascoltatore s’è notevolmente abbassata e la musica è diventata molto più industriale di quanto non lo fosse quando abbiamo cominciato noi".

Nella prima parte eseguite ’The Circus and the Nightwhale’, il suo ultimo album solista, nella seconda ’The Lamb lies down on Broadway’.

"In tutte e due le narrazioni c’è uno stretto legame tra la dimensione intima e quella mitologica che, intrecciando reale e metaforico, finisce con l’avvicinare l’atmosfera dell’una a quella dell’altra. Tuttavia, The Lamb, ambientato a New York, ha un altro carattere rispetto a quello che la dimensione più ordinaria e quotidiana conferisce a The Circus and the Nightwhale".

Quale pensa sia stato il suo contributo più importante a ’The Lamb’?

"L’aver ideato molti riff accattivanti e svariate soluzioni musicali. Fra le tante canzoni sono particolarmente orgoglioso di Fly on a windshield e del mio assolo su The lamia".

Nel ’75 il tour di ’The Lamb’ fu abbastanza difficile perché, con Peter Gabriel sul piede di partenza, stavate separandovi dall’elemento aveva determinato il successo della band. Com’era l’atmosfera su e giù dal palco?

"Per la stima e il grande rispetto che ho sempre nutrito nei suoi confronti, avrei voluto Peter con noi ancora a lungo. Ma capivo anche il suo bisogno di autonomia. Così tutti mettemmo da parte le divergenze interne per creare uno spettacolo eccezionale, ben sapendo che sarebbe stato l’ultimo".

L’unico concerto italiano si tenne a Torino, dove ci furono degli scontri con la polizia attorno dal PalaRuffini. Cosa ricorda di quella sera?

"Ricordo le contestazioni e una situazione tesa, addirittura pericolosa. La cosa mi rattristò, perché già provavo per il pubblico italiano l’attrazione che ho oggi. E poi l’intero show era focalizzato su uno tra i migliori dischi dei Genesis, frutto di uno stato di grazia creativo che ci portava a rompere continuamente gli schemi e a sviluppare nuove idee musicali. Un album-concept più crudo di tanta musica dell’epoca, quindi già proiettato verso quello che sarebbe stato il mood degli anni ‘80, ma al tempo stesso ricco di immagini fantasiose e metaforiche capace di conferirgli un impatto particolarmente potente".

Andrea Spinelli