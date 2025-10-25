Quella rivoluzione creativa dopo 30 anni alza ancora la voce

Per chi non si accontenta della solita, ripetitiva proposta un po’ stantia, ecco il vento fresco, talvolta secco come uno schiaffo che risveglia le menti intorpidite dall’ennesima replica, portato dall’Incontro nazionale dei Teatri Invisibili. La storica manifestazione, la cui prima edizione risale al 1995, quest’anno si snoda tra San Benedetto del Tronto e Grottammare, nell’ascolano, tra i teatri dell’Olmo e Concordia e la sala Kursaal, da domani al 15 novembre. Cinque gli appuntamenti: ’Omaggio a Stefano Benni’ dei direttori artistici del Laboratorio teatrale Re Nudo, ’Gli Altri. Indagine sui nuovissimi mostri’ di Kepler-452 (foto), ’Pink, dieci giorni con Nellie Bly’ di Elena Fioretti, ’Trash test’ di Andrea Cosentino, un amico della prima ora dell’Incontro, ’Giulietta e Romeo’, di Roberto Latini (anche lui vecchia e amata conoscenza) e Federica Carra. Informazioni complete all’indirizzo teatriinvisibili.wordpress.com. Fin qui l’attualità, ma è la storia dell’Incontro nazionale dei Teatri Invisibili a rappresentare ancora oggi un modello, soprattutto se si pensa che tutto è cominciato a metà degli anni Novanta: di tempo ne è passato assai e molte cose, anche nell’organizzazione teatrale, sono cambiate. Sì, perché i Teatri Invisibili nascono come reazione a un mondo considerato chiuso in sé stesso, quello delle sale (e delle programmazioni) tradizionali, che si sono asserragliate nel castello e hanno tirato su il ponte levatoio, non facendo entrare più nessuno. In origine è stato dunque un fenomeno politico più che artistico, dove si puntava più alla sostanza dell’azione che all’estetica dei gesti scenici. Ed è proprio in questo passaggio che divennero protagonisti i visionari del Laboratorio teatrale Re Nudo di San Benedetto del Tronto. L’aria nuova che tirava dopo il convegno dal titolo ’Il teatro esploso’, frizzante appuntamento che si tenne a Rovigo, impose una scelta: quella di trovare un luogo dove i gruppi teatrali che si autodefinirono ’invisibili’ potessero al contrario essere visti. Ormai ce n’erano tanti in Italia, sparsi da nord a sud.

Re Nudo si candidò per il primo appuntamento a San Benedetto e in una serie di centri intorno, tra l’altro salvando un teatro da una fine ormai praticamente decretata: una cinquantina di gruppi partecipanti e dieci giorni pieni di spettacoli dal primo pomeriggio a notte fonda, una sana follia. All’epoca non si poteva immaginare che di cartelloni ne sarebbero seguiti altri trenta e che l’associazione che prese le mosse dalla manifestazione potesse arrivare a centinaia di adesioni. I suoi vertici vennero ascoltati anche nella Commissione parlamentare che discuteva di una nuova legge sul teatro. Poi, nati impetuosamente, gli Invisibili divennero a poco a poco qualcos’altro. Oggi di quella straordinaria storia, che ha rappresentato l’ultimo movimento del teatro italiano, lasciando poi il posto a varie tendenze, alcune anche molto interessanti, non resta solo la testimonianza del tempo che fu. Rimane invece un chiaro segno etico che sa farsi, ogni anno, attesa di una nuova estetica.