Quintorigo e De Leo oggi in concerto

I Quintorigo festeggiano i 25 anni dall’uscita di ’Rospo’, il loro primo vero album, riportandolo in tour con John De Leo, che è stato il primo cantante della band. Una visione musicale tra prog, jazz e sinfonica che oggi sarà una festa, in tutti i sensi, che fa tappa oggi alle 16 a Mercato Saraceno, all’azienda agricola Clorofilla, nella frazione della Colonnata, nell’ambito della rassegna ’Romagna in fiore’. Si parte da piazza Mazzini e si prosegue a piedi o in mountain bike lungo un percorso segnalato.