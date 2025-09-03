Radiohead a Bologna, la magia (forse) ritorna: quattro concerti in Italia nel 2025?

I Radiohead sono probabilmente pronti a travolgere Bologna: dopo sette lunghi anni di attesa, la leggendaria band di Thom Yorke sarebbe pronta a tornare dal vivo in Italia con quattro concerti straordinari previsti per il 14, 15, 17 e 18 novembre 2025 all’Unipol Arena. L’attesa è palpabile tra i fan emiliani e non solo: social, forum e gruppi dedicati vivono un fermento continuo, innescato a alcuni utenti che hanno condiviso su Reddit dei volantini che pubblicizzavano, senza mezzi termini, concerti della band di Thom Yorke a Londra e Copenaghen, 4 date per città. Poi, sul sito ufficiale dei progetti dei Radiohead westheadquarters.com, è comparsa una pagina che annunciava tutte le date del tour, ma è stata rimossa e al momento non ancora ripubblicata. In ogni caso sembra essere solo una questione di tempo.

Un ritorno epocale che accende Bologna

Per i fan italiani, molteplici generazioni cresciute sulle note di “Karma Police,” “Fake Plastic Trees” e “Everything In Its Right Place,” si tratta di un vero e proprio evento epocale. Il gruppo manca dal nostro paese dal 2018 e la città di Bologna si prepara a diventare, per qualche giorno di novembre, il cuore pulsante del rock internazionale. Le aspettative sono altissime: la produzione live dei Radiohead ha sempre ridefinito gli standard del settore, promettendo anche stavolta un’esperienza sensoriale unica che fonde musica, luci e visual d’avanguardia.

Tom Yorke, cantante e leader del gruppo, in uno dei tanti concerti degli scorsi anni

I fan sognano: sold out e momenti unici in vista

L’annuncio, anche se ancora privo di conferme ufficiali della band, ha già trasformato la comunità degli appassionati in una caccia frenetica ai biglietti, di cui si attende la messa in vendita a breve. Sono previsti viaggiatori da tutta Italia e dall’estero: hotel e ristoranti bolognesi si preparano a un vero e proprio assalto, mentre la scena musicale locale attende con ansia l’indotto e le opportunità derivate da una delle tournée più attese dell’anno.

Cosa aspettarsi dalla setlist

Sebbene la scaletta rimanga una sorpresa, le speranze dei fan sono alimentate dall’ampio repertorio della band, che va dai capolavori storici delle origini alle sperimentazioni elettroniche e ai successi più recenti. Ogni concerto dei Radiohead è celebre per sorprendere il pubblico, alternando brani che hanno fatto la storia della musica mondiale a inediti e gemme rare suonate dal vivo. Queste dovrebbero essere le date del Tour europeo di Tom yorke e soci:

Madrid (Movistar Arena) – 4, 5, 7, 8 novembre

Bologna (Unipol Arena) – 14, 15, 17, 18 novembre

Londra (The O₂ Arena) – 21, 22, 24, 25 novembre

Copenaghen (Royal Arena) – 1, 2, 4, 5 dicembre

Berlino (Uber Arena) – 8, 9, 11, 12 dicembre

Si tratterebbe di un residence tour, con più date consecutive in ciascuna città, che potrebbe estendersi anche oltreoceano nel 2026. Bologna rientra dunque tra le prime tappe del ritorno live in Italia, a sette anni dall’ultima apparizione della band nel nostro Paese.

L’ultimo tour dei Radiohead, legato all’album A Moon Shaped Pool, risale infatti al periodo 2016-2018 e ha attraversato Europa (con tappa a Firenze), Nord America e Giappone. Da allora i membri si sono concentrati su progetti solisti e collaborazioni parallele.