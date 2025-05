Record di presenze per il Museo Byron

I dati turistici dei lunghi ponti festivi dalla Pasqua fino al 3 maggio confermano che i Musei Byron e del Risorgimento sono divenuti la grande novità culturale di Ravenna, registrando un record di presenze. I musei di Palazzo Guiccioli sono stati meta di turisti di ogni parte del mondo: i dati sono altissimi nonostante mancassero le numerose scolaresche, che hanno inserito la narrazione museale del Risorgimento e quella letteraria del Byron nella loro programmazione didattica.

Sono stati infatti 1.605 i visitatori dei Musei Byron e del Risorgimento in questi giorni, con la giornata record del 25 aprile che ha registrato ben 190 biglietti staccati. Interessante la provenienza dei turisti, in gran parte italiani, ma con percentuali significative di stranieri a partire da Inghilterra e Francia. Ad appassionare sono soprattutto le prime edizioni di Byron e gli oggetti appartenuti a Byron e Teresa, ma anche le modernissime narrazioni digitali. Al Museo del Risorgimento la parte del leone la fanno i cimeli garibaldini e le collezioni Spadolini e Craxi. Mentre visitatori da tutto il mondo arrivano in Italia per Byron e per il Risorgimento, i Musei fanno a loro volta il giro del mondo, è proprio il caso di dirlo, sui media internazionali, dall’Inghilterra fino all’Argentina, romanticamente legata all’Italia e a Garibaldi. Il magazine ‘Italia!’, dedicata alle bellezze iconiche mondiali del turismo, dedica un bel servizio all’appuntamento consigliato del mese, ovvero proprio il tour ‘A Romantic in Ravenna’ ai Musei ed alla loro meravigliosa storia. Anche BBI ‘Bewitched by Italy’, magazine online di turismo di Karen Warren, parla diffusamente di Byron, non facendo mistero della preferenza per l’Italia e per Ravenna. Ma Byron non è amato solo nel mondo anglosassone: l’argentino ‘La Velez’ dedica infatti un ampio reportage al Museo Byron, ricostruendone la sua importanza come naturale prosecuzione letteraria e storica del Museo di Dante.

La grande visibilità mediatica internazionale, amplificata alla recentissima visita dei Reali d’Inghilterra al Museo Byron ha acceso un riflettore mondiale sui Musei ideati dal presidente della Cassa di Ravenna Antonio Patuelli e realizzati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, presieduta prima da Lanfranco Gualtieri ed Ernesto Giuseppe Alfieri ed ora da Mirella Falconi Mazzotti. E le sorprese al Museo sono destinate a riprendere presto, perché già il 18 maggio l’eco della lingua inglese e americana riempirà nuovamente le eleganti sale dei Musei Byron e del Risorgimento.