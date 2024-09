Reggio Emilia aspetta Borghi. Con Amelio sul ’Campo di battaglia’

In contemporanea con l’81esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, arriva a Reggio Emilia il nuovo film di uno dei più grandi autori del cinema italiano. Martedì 3 settembre alle 21.15, per la rassegna Cinema Sotto Le Stelle all’Arena Stalloni, il pubblico potrà assistere a Campo di battaglia di Gianni Amelio, in corsa per il Leone d’Oro, con Alessandro Borghi nel ruolo principale. E saranno proprio il regista e l’attore romano a incontrare gli spettatori al termine della proiezione. Un appuntamento molto atteso, per molti motivi. L’uscita di un film di Amelio è sempre un evento e Borghi è uno dei migliori interpreti della sua generazione, qui impegnato in una prova durissima sia a livello fisico sia psicologico. C’è dunque grande curiosità nel vederli lavorare assieme. Due anni dopo Il signore delle formiche (2022), Amelio torna in concorso alla Mostra del Cinema e per l’occasione a Reggio con un film che scava in un capitolo buio della storia italiana. Tratto dal libro La sfida di Carlo Patriarca, il lungometraggio è ambientato sul finire della Prima guerra mondiale e vede al centro due ufficiali medici amici d’infanzia, che lavorano nello stesso ospedale militare, dove ogni giorno arrivano dal fronte i feriti più gravi. Molti di loro però sono impostori che si sono procurati da soli le ferite e che farebbero di tutto per non tornare a combattere.

Stefano, di famiglia altoborghese, con un padre che sogna per lui un avvenire in politica, è ossessionato da questi autolesionisti e, insieme al medico, fa a suo modo lo sbirro. Qualcosa di strano accade intanto tra i malati: molti si aggravano misteriosamente. La storia di Campo di battaglia, scritta per il cinema da Amelio assieme ad Alberto Taraglio, si svolge in Friuli Venezia Giulia e accanto al racconto dei due ufficiali medici testimoni del fenomeno dell’autolesionismo praticato dai soldati, pone l’epidemia di febbre spagnola che sta per abbattersi su una popolazione già devastata. Attore e regista presenteranno la pellicola anche il giorno prima, il 2 settembre, a Bologna, all’Arena Puccini.