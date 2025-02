Il Resto del Carlino: ecco il logo vincitore

Bologna, 16 febbraio 2025 – Ecco il logo celebrativo per i 140 anni de Il Resto del Carlino, scelto per rappresentare la sua lunga storia, la credibilità e il forte legame con i lettori. Tanto più importante perché scelto dai nostri lettori attraverso il sondaggio iniziato a fine gennaio: di tutti i voti arrivati direttamente sul sito il 53% sono stati a favore del logo 1 (appunto quello vincitore, che pubblichiamo qui a fianco) e il 44% per l’altra versione. Stesso risultato anche per i voti social: il 52%, 43% e 66% sono andati al logo 1 e il 48%, 57% e 34% al logo 2. Il giornale è un pilastro dell’informazione italiana dal 1885: il logo scelto esprime questa autorevolezza, un carattere graziato che si addice alla celebrazione di un giornale che affonda le sue origini alla fine del XIX Secolo. Ma il Resto del Carlino guarda sempre avanti: lo zero aperto guarda al futuro, all’infinito, a sottolineare l’evoluzione del giornale nell’era digitale. Non solo. Il giornale è legato alla sua comunità e al territorio. Da qui anche la versione nei colori del tricolore per rendere il logo più distintivo.

Un compleanno importante, quello che il Resto del Carlino festeggia con i propri lettori. Il nostro giornale, infatti, nasceva il 21 marzo del 1885, ben 140 anni fa, siamo uno dei più antichi quotidiani italiani esistenti. Il nome, lo ricordiamo, deriva dal Carlino, una moneta dello Stato Pontificio pre-Unità d’Italia con cui si continuavano a indicare, nell’uso popolare, i 10 centesimi di lire.

Un traguardo che il Resto del Carlino festeggerà nel corso di tutto l’anno, con eventi e iniziative sia su carta, nelle varie edizioni locali, sia on line sul proprio sito e sui social. Un modo per mostrare come il quotidiano abbia seguito nei decenni l’evoluzione dei nostri territori, con un’informazione puntuale e in grado di coprire anche i borghi più isolati.