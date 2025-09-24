Riapre Palazzina Marfisa. La casa della principessa restituita al suo splendore

"Hor chi ritrar lo puote à l’occhio interno?". Chi sarebbe in grado – si chiede Torquato Tasso – di ritrarre Marfisa d’Este? Marfisa: l’ultima donna a resistere alla devoluzione di Ferrara allo Stato Pontificio. Gli altri estensi in fuga verso Modena: lei ancora nella sua dimora, con suo marito, nonostante tutto. In quella Palazzina ereditata dal padre, Francesco d’Este, che ancora oggi si trova alle porte della città. La si incontra sulla destra, venendo da Corso Giovecca e puntando al Castello. Chiusa da quasi tre anni, Palazzina Marfisa d’Este ha riaperto i battenti, dopo importanti interventi di restauro, di consolidamento strutturale e di adeguamento degli impianti, che sono valsi più di 1milione e 170 mila euro, di cui 625mila di fondi comunali e 545mila di contributi regionali (più altri 335mila, circa, per restauro di arredi e opere, realizzazione di strutture allestitive, impianto illuminotecnico e investimenti in accessibilità).

"Questo edificio straordinario – commenta il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri – è rinato grazie ad importanti investimenti e ad una visione nuova che, grazie al suo nome, ci ricorda e rende tangibile il ruolo essenziale della presenza femminile nella Ferrara estense". "Sono questi anni importanti per i musei della nostra città – sottolinea l’assessore alla cultura Marco Gulinelli –: i lavori post sisma 2012 hanno comportato chiusure dolorose, ma le riaperture restituiscono spazi completamente rinnovati. Ne derivano nuovi allestimenti che consentono la migliore valorizzazione delle collezioni e al contempo rispondono alle normative più aggiornate in materia di accessibilità e inclusività".

Il nuovo percorso espositivo nasce grazie alla collaborazione con Bper Banca, proprietaria degli arredi e delle opere storiche, e si arricchisce ulteriormente di medaglie, monete e ceramiche provenienti dalle collezioni civiche e dalle raccolte della Fondazione Estense. Il nuovo percorso consente di delineare con maggiore chiarezza la storia della dimora rinascimentale, dei suoi utilizzi e delle sue trasformazioni, come pure quelle dei suoi protagonisti: Francesco d’Este, figlio di Alfonso I e Lucrezia Borgia e fondatore della dimora; Marfisa, sua figlia e figura chiave della vita culturale ferrarese tra Cinque e Seicento; Nino Barbantini, a cui si deve il recupero della Palazzina negli anni Trenta. La Palazzina viene valorizzata anche dal nuovo sistema di illuminazione, progettato per esaltare le preziose decorazioni interne.

La luce, calibrata in armonia con quella naturale proveniente dalle ampie finestre, consente di ammirare come mai prima d’ora i celebri soffitti a grottesche, rivelandone dettagli e particolari finora rimasti in ombra. Il riallestimento, inoltre, ha reso le sale pienamente accessibili secondo i moderni e più avveduti orientamenti museografici: non solo dal punto di vista architettonico, grazie alle rampe che permettono di superare i dislivelli interni, ma anche attraverso strumenti che ampliano le modalità di visita, come l’audioguida disponibile in italiano, inglese e LIS (Lingua italiana dei segni), il percorso tattile con riproduzioni di alcuni oggetti e le schede multisensoriali.