Sam, un addio pesante
Cultura e spettacoli
Morto a 20 anniGrandine oggiAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Riccione, 'Supereroi' per Britti . La pioggia non ferma il pubblico
22 ago 2025
ANNA MARIA NIVES CONCOLINO
Cultura e spettacoli
Riccione, 'Supereroi' per Britti . La pioggia non ferma il pubblico

Il concerto dell'artista è stato ritardato per il maltempo, ma poi i fan si sono scatenati sui brani

Il concerto dell’artista è stato ritardato per il maltempo, ma poi i fan si sono scatenati sui brani

Il concerto dell’artista è stato ritardato per il maltempo, ma poi i fan si sono scatenati sui brani

Non è riuscita la tempesta che si è scatenata poco prima del concerto – e neppure la pioggia caduta durante la seconda parte dell’esibizione –, a tenere lontani i fan di Alex Britti dal palco di piazzale Roma a Riccione. Mercoledì sera, anche se con una mezz’ora di ritardo per il maltempo, l’artista è salito sul palco con le sue chitarre e la sua band, portando una grande energia, che ha fatto vibrare l’intera platea gremita di persone, fino a farla ballare.

Da Mi Piaci a 7000 caffè, da Solo una volta a Supereroi fino a La vasca e altre canzoni è stato un crescendo di musica e di divertimento, che ha ben permesso di celebrare il suo album It.pop, quello che ha consacrato e dato il via alla sua lunga carriera c che ora da il titolo al tour, Feat.pop.

Come sempre l’artista, affiancato sul palco da una straordinaria band, ha dato prova della sua eccezionale capacità di unire blues, rock e cantautorato italiano, caratteristica che fa di questo live un’esperienza indimenticabile. Non a caso Britti, capace di entrare subito e ovunque in empatia con il pubblico, coinvolto nei suoi ritmi, ribadisce sempre: "Amo salire sul palco in modalità divertimento".

Nives Concolino

© Riproduzione riservata