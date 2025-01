Ricette per i più piccoli. Torna ’Sciroppo di teatro’

Andare a teatro fa bene e se ve lo ‘prescrive’ anche il medico, allora potete davvero starne certi. Prenderà il via sabato 11 gennaio, per concludersi il 13 aprile, la quarta edizione di ’Sciroppo di teatro’: prima ancora di essere una rassegna di teatro per famiglie, è un progetto di ‘welfare culturale’ che non a caso viene promosso dall’Ater (la Fondazione dei teatri dell’Emilia Romagna) insieme agli assessorati alla cultura, al welfare e alla sanità della Regione Emilia Romagna.

"È un’iniziativa dedicata ai bambini e ai ragazzi dai 3 agli 11 anni, insieme ai loro familiari – spiegano all’Ater –, ed è basata su un presupposto: la cultura è un elemento fondamentale per la salute e il benessere delle persone". Ecco perché più di 260 pediatri e 42 centri per le famiglie, in tutta la regione, stanno distribuendo ai piccoli pazienti un libretto che contiene la descrizione degli effetti benefici del teatro e sei speciali ‘ricette’, ovvero sei buoni sconto per partecipare – a prezzo ridotto – ad alcuni spettacoli di teatro per ragazzi.

Aderiscono a ’Sciroppo di teatro’ ben 28 teatri, in un grande abbraccio che va da Parma e Fidenza fino a Conselice, Cesenatico, Longiano, Cattolica e Santarcangelo di Romagna: nel Reggiano ci sono anche i teatri di Correggio e Scandiano, nel Modenese partecipano anche Carpi Concordia, Mirandola, Pavullo nel Modenese, e nel Bolognese le sale di Casalecchio e Calderara di Reno. Complessivamente sono più di 80 gli spettacoli inclusi nel progetto e attraversano tutti i linguaggi del teatro, dalla narrazione ai pupazzi, dai burattini agli oggetti animati, e poi clownerie, teatro d’ombre, circo, videoproiezioni e musica dal vivo. Lo scorso anno sono stati più di 15mila gli spettatori che hanno partecipato, "e dimostra come la sinergia del mondo culturale con i servizi di cura sia un potente moltiplicatore di opportunità educative e sociali", sottolinea Natalino Mingrone, presidente di Ater.

Fra i primi spettacoli in cartellone, sabato prossimo all’auditorium Ferrari di Maranello ’Sciopero! Ovvero quella volta che il lupo smise di lavorare’ con Schedìa teatro, la storia di un lupo cattivo che, a forza di ricevere batoste, decide di darci un taglio: ma senza un cattivone, le fiabe non possono stare in piedi. Domenica 12 alla sala polivalente Lavezzola di Conselice (Ravenna), ’L’elefantino’, prodotto da La Baracca – Testoni Ragazzi: mentre si sta facendo il bucato, i calzini si animano e cominciano a raccontare storie di mondi lontani e affascinanti. Sempre il 12 gennaio, al teatro Boiardo di Scandiano (Reggio Emilia), ’Lullaby’ di Kosmocomico teatro, una chitarra che diventa teatrino e porta a spasso nella fantasia, fra canzoni, risate, farfalle, stagioni jazz e samba, mentre al Lavatoio di Santarcangelo (Rimini) Teatrodistinto presenta ’Solitarium’, una proposta di teatro danza che è come un inno alla timidezza e a una relazione fatta di silenzi. Sempre il 12 gennaio al teatro Comunale di Bomporto (Modena), ’La favola di Peter’ in un gioco di luci e di ombre, con Principio Attivo Teatro. Info, www.ater.emr.it