Rimini, cento chitarre per la pace. Il grande concerto sulla spiaggia

Sulle note di un centinaio di chitarre, che hanno echeggiato tra il mare e la città, una folla incalcolabile di persone martedì sera sulla spiaggia Libera Tutti di Rimini, ha dato vita a un coro extra large per Guitar 100 – Accordi di pace. L’iniziativa, che all’insegna dell’unità ha intrecciato musica e spiritualità, ha levato in cielo un grido di pace.

Ideato dal vescovo Nicolò Anselmi, anche lui alla chitarra, e promosso dalla Diocesi di Rimini, il concerto per oltre due ore, con l’ausilio di un maxischermo che proiettava i testi, ha fatto cantare i partecipanti sui brani che hanno fatto storia: da Il mio canto libero a Generale, da Gente di mare a L’isola che non c’è, classici di Battisti, Bennato, Dalla, De André, De Gregori, Fossati, Nomadi, Tozzi e altri ancora. A intervallare la musica sono stati momenti di riflessione e preghiera, nonché un estratto dell’omelia del cardinale Pizzaballa del 20 luglio rivolta ai cristiani di Gaza City.

Frasi sulla pace dei Papi Francesco e Leone XIII sono state distribuite a tutti. Toccante l’accensione di 27 fiaccole, una per ogni naufrago annegato il 13 agosto nel mare di Lampedusa, compresi una neonata e tre adolescenti.

Nives Concolino