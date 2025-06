Riscoprire ’La donna della domenica’

Giannangeli

Una Torino tutta geometria e ordine, ma solo in apparenza, è lo sfondo perfetto per uno dei gialli più belli scritti in Italia. Che poi, ’La donna della domenica’ di Carlo Fruttero e Franco Lucentini - binomio garanzia di assoluta qualità - solo un giallo non può essere considerato: è alta letteratura, indagine sociologica, descrizione di costume, dettato preciso per successivi sviluppi al cinema e in televisione, puntualmente arrivati sulla scorta del romanzo del 1972. E che cinema: l’omonimo film fu firmato tre anni dopo dal regista Luigi Comencini e i protagonisti presero vita grazie alle interpretazioni di Marcello Mastroianni, Jacqueline Bisset, Jean-Louis Trintignant e Lina Volonghi. Si parte dall’indagine del commissario Santamaria, che deve investigare sulla morte dell’architetto Garrone, finito con il cranio sfondato da un bizzarro, ma pesante, oggetto (un fallo di marmo). E delitto chiama delitto in questa storia alto borghese ma non troppo, dove al finale ci si arriva sulle ali della vecchia saggezza popolare, perché i proverbi nascondono sempre pezzi di verità.