RisorgiMarche, musica per domani. La rassegna apre con Dardust

È tempo di concerti sui prati. È l’ora di RisorgiMarche: Dardust, Colapesce Dimartino, Dolcenera e Daniele di Bonaventura sono alcuni dei nomi che coloreranno l’ottava edizione del festival per la rinascita delle comunità colpite dal sisma. "A otto anni dalla nascita, RisorgiMarche vuole continuare ad essere quella straordinaria esperienza di cammino, musica e comunità – afferma Neri Marcorè, ideatore della manifestazione con Giambattista Tofoni –. Dal rapporto con l’ambiente all’inclusione sociale, ogni singolo appuntamento darà modo a tutti, artisti compresi, di respirare un’atmosfera speciale, in luoghi bellissimi". "Quest’anno, ai partner storici come Anffas Sibillini Onlus e il Microbiscottificio Frolla, si aggiunge Birracca, un’impresa sociale che crea opportunità di inclusione lavorativa per giovani con diagnosi di autismo", annuncia Tofoni. Gran parte dei concerti si svolgerà in provincia di Macerata (otto su undici). Il festival decolla sabato, alle 18, nel territorio di Ussita – uno dei Comuni più terremotati – con Dardust. Al secolo Dario Faini, pianista tra i più ascoltati della nuova generazione, autore e produttore d’eccezione, ha firmato numerosi grandi successi italiani vantando un palmarés di oltre 90 dischi di platino. Accompagnato dal Sunset String Quintet, si esibirà a Monte Torrone. Domenica, alla stessa ora, RisorgiMarche farà tappa sul Monte Moscosi, tra Apiro e Poggio San Vicino, per il concerto del duo Colapesce Dimartino ’Lux Eterna Beach’. Il weekend successivo sarà sempre all’insegna della musica nel verde: sabato 13, alle 18, sul prato del Convento dei Cappuccini di San Severino arrivano il violoncellista olandese Ernst Reijseger e i Cuncordu e Tenore de Orosei con il progetto ’The Face of God’, canti tradizionali sardi sacri e profani, per proseguire domenica 14 con un doppio concerto al Parco fluviale di Mogliano: alle 16 spazio al chitarrista e compositore Peo Alfonsi con il suo ’Verso Itaca e altri viaggi’ nella chiesa di Santa Croce. Dalle 18 a incantare il pubblico saranno Ezio Guaitamacchi, Andrea Mirò e Brunella Boschetti con ’She’s a woman’, un viaggio nelle vite e nelle canzoni di dodici grandi artiste, da Janis Joplin ad Amy Winehouse a Patty Smith. Mercoledì 17 luglio, alla Domus San Bonfilio di Cingoli, alle 18 riecheggeranno le note di Dolcenera con ’Anima Mundi’. Sabato 20 luglio sarà la volta di Lucio Corsi e la sua band a Monte della Croce di Arcevia (Ancona), mentre il 24 luglio a Frontone (Pesaro Urbino) concerto a sorpresa sul prato dell’Eremo di Santa Maria dell’Acquanera. Venerdì 26 a Esanatoglia duo al femminile Ebbanesis, domenica 28 a Muccia duo Choro de Rua tra musica brasiliana, europea e africana, mentre il 30 luglio a Belmonte Piceno (Fermo) suoneranno gli Acquaragia Drom. Chiusura venerdì 2 agosto a Pintura di Bolognola quando, alle 17.30, il bandoneonista Daniele Di Bonaventura presenterà ’L’armonium dei poveri’.