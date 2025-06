Ritmi e colori africani con Fatoumata Diawara

Circa tre chilometri dal mare e uno e mezzo dall’argine dei Fiumi Uniti: sono da sempre le coordinate della Torraccia, seicentesca torre di avvistamento immersa nelle campagne di Classe. E oggi, grazie alla rassegna ’Romagna in fiore’, dalla Torraccia lo sguardo arriva fino all’Africa. Alle 16 infatti è protagonista la cantautrice maliana Fatoumata Diawara (nella foto), carismatica portabandiera della nuova scena musicale africana, e Bab L’ Bluz, gruppo franco-marocchino che combina musica tradizionale con rock, suoni psichedelici e blue. Un doppio appuntamento di grandissimo livello ed emozione. Fatoumata Diawara è perfettamente sintonizzata con l’Afrofuturismo, un progesso che integra il passato ma riconosce le ferite del presente, cercando di immaginare un futuro coloratissimo e inclusivo.

Ricordiamo che il luogo di spettacolo è raggiungibile solo a piedi o in bici lungo percorsi segnalati dal parcheggio M. Lombardo di Lido di Dante e dalla Polisportiva di Porto Fuori (4 km su asfalto e carraia), dal Parcheggio Guerrino Ravaioli di Classe (7 km) e da Ravenna in bici (8 km dai Giardini Pubblici di viale Santi Baldini). Le informazioni su percorsi, parcheggi e guide sono disponibili sul sito trailromagna.eu e quanti hanno acquistato biglietti riceveranno via email tutti i dettagli.