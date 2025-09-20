Ritorna in onda ’Buongiorno Regione’

Torna da lunedì 22 settembre ’Buongiorno Regione’, la trasmissione del mattino della TGR RAI dell’Emilia-Romagna: su Raitre, dalle 7,30 alle 8, l’appuntamento con la cronaca del territorio, la rassegna stampa con i principali quotidiani della regione, gli aggiornamenti su meteo e traffico, ospiti e approfondimenti. Quest’anno il format è stato rinnovato e punta a dare spazio anche alle eccellenze locali, alle ’buone notizie’ e – soprattutto – ad una maggiore interazione con il pubblico, raccogliendo segnalazioni attraverso video o foto.

Uno spazio con storie e cronache di prossimità inaugurato in realtà mezz’ora prima, alle 7, sempre su Raitre, con ’Buongiorno Italia’: una rassegna delle principali notizie raccontata attraverso collegamenti live dalle principali città del Paese.