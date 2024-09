Ritorno a Rimini per John De Leo: "Non è solo riviera, ma storia"

Le notti riminesi si tingono dei colori della musica con John De Leo. Martedì alle 21.15 dalla corte degli Agostiniani va in scena un viaggio tra emozioni e ritmi pronti a intrecciarsi in un’esperienza unica per il pubblico. Musicista eclettico, fondatore negli anni Novanta dei Quintorigo, De Leo nella sua carriera ha sempre spaziato tra i vari generi senza rimanere mai statico in uno di questi; regalando ai suoi fan e soprattutto a se stesso emozioni diverse e per niente scontate.

A condividere il palco con lui la Grande Abarasse Orchestra per un concerto senza limiti tra rock, soul, jazz e melodie contemporanee. Classe 1970, l’artista vive a Rimini da sette anni e a breve tornerà ad esibirsi sui suoi palchi.

De Leo, cosa ricerca nella musica?

"L’obiettivo primario è sorprendere me stesso portando sempre qualche novità e soprattutto ricercarla in ogni momento". Cosa intende per ricerca?

"Un ‘movimento’ del cervello. A volte si preferisce solo ciò che è conosciuto ma fortunatamente esiste un pubblico che non si accontenta solo di questo, ma vuole novità e originalità".

A che influenze musicali si sente più vicino?

"Non mi pongo un veto. Se proprio dovessi, mi identificherei nella musica popolare, portando avanti la cultura della grande canzone italiana e romagnola". Come ritrova artisticamente Rimini?

"La città mi ha ‘adottato’ ormai sette anni fa. Ringrazio Rimini per tutto quello che mi ha dato e soprattutto per il luogo fantastico che è. Un posto vivo culturalmente. L’amministrazione tiene molto alla cultura, alzando sempre di più l’asticella. Molti non se ne rendono conto ma Rimini non è solo riviera, ma anche e soprattutto storia".

Un film, un personaggio o una canzone che le ricorda Rimini?

"Sarò banale ma non posso che citare Amarcord di Fellini. Per me è un ritorno all’infanzia".

Cosa attenderà il pubblico della Corte degli Agostiniani?

"Un flusso musicale composto da una dozzina di brani, una storia dentro cui gli spettatori saranno invitati ad entrare, tra momenti di felicità ed altri più malinconici. Proprio come la vita". Come nasce la sua musica?

"La scintilla può essere una melodia, un concetto o un’impostazione interiore. Oppure semplicemente un testo o una frase scritta dietro ad uno scontrino". E cosa rappresenta per lei?

"La musica è un racconto complessivo che accompagna per mano il pubblico tra i suoi vari generi. Così come i miei concerti, un momento per allontanarsi dal concetto di ‘accomodante’".