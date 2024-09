Ritorno a scuola. Ormai ci sarà l’Indian summer

Gamberini

estate sta scivolando via, il traffico nelle città è già aumentato, in tantissimi sono rientrati al lavoro, tornano i primi scampoli di routine. Ma non per tutti. Non per i genitori, che vivono evidentemente in un Paese diverso, con un calendario differente. I grandi tornano al lavoro, i bambini sono ancora a casa da scuola, in un mondo fuori sincrono. Un po’ come la Pasqua ortodossa che cade quasi sempre dopo la nostra. Un fuso orario continuo. Dalle elementari in su, il rientro in classe in alcuni casi avverrà il 16 settembre. Quando ormai ci sarà l’indian summer, praticamente. E dunque c’è l’ultima corsa ai posti liberi nei campi estivi, confidando in qualche rinuncia, nei ripescaggi, rompendo l’ultimo salvadanaio. Le materne riaprono prima, la prossima settimana per lo più, ma con inserimenti graduali. E intanto è ricominciato lo spettacolo iniziato a giugno, si riavvolge il nastro: la corsa ai giochi all’ombra nei parchi, con l’esercito di nonni già schierato ai piedi degli scivoli di primo mattino. Lo diciamo tutti gli anni? Lo diciamo tutti gli anni. Lì, con il nostro calendario in mano.