Ritratti d’Artista: i confini del corpo. Coreografie e danze sperimentali

Dopo il successo dell’evento pre-rassegna che si è svolto nel Comune di Arquata del Tronto, torna Ritratti d’Artista: VIII edizione della rassegna internazionale di danza sperimentale realizzata dalla Being in Motion in collaborazione con Studio Aira. Quest’anno il progetto, in programma da sabato prossimo ad Ascoli Piceno, si vuole ampliare e sviluppare in diverse sezioni per valorizzare i suoi diversi aspetti: Ritratti d’Artista – percorsi danzati alla scoperta dell’immaginario creativo e compositivo degli artisti coreografi ospiti; Ritratti d’Artista – Corpi in Dialogo con il percorso fotografico di ritrattistica curato da Marco Biancucci di F for Fake Comunicazione Visiva, che quest’anno diventa un percorso a ritroso di ogni edizione e che vede protagonista il corpo danzante nella meravigliosa scenografia; Ritratti d’Artista – Alleanze in collaborazione con Cinematica Festival attraverso il progetto di comunità Alleanze, iniziativa di rete tra i territori marchigiani; Ritratti d’Artista – Immersioni con convegni diffusi sulla danza contemporanea.

Quattro gli ospiti di spicco. Rappresentano il futuro della danza e si confronteranno sul concetto di Immersione come fenomeno fisico, emotivo e concettuale, portando il pubblico in un viaggio esperienziale che sfida i confini tra il corpo e lo spazio: Marco Valerio Amico, coreografo, danzatore, cofondatore e direttore artistico della compagnia Gruppo Nanou, che ha sede a Ravenna, luogo d’incontro di linguaggi e di diverse sensibilità che caratterizzano la ricerca artistica dei suoi componenti. Ha vinto con Redrum il Premio Ubu 2024 per il miglior spettacolo di danza. Michele di Stefano, coreografo e performer, Leone D’Argento alla Biennale Danza di Venezia 2014, dopo gli studi universitari ha attraversato la scena musicale punk - new wave degli anni Ottanta per approdare ad un progetto autodidatta di ricerca corporea con la fondazione di MK, gruppo ospitato nei più importanti festival della nuova scena. Simona Lisi, opera e vive ad Ancona, artista multidisciplinare marchigiana – danzatrice, attrice, autrice, ricercatrice di estetica della danza – direttrice artistica di Cinematica Festival. Infine, Maria Angela Pespani, danzatrice, coreografa, performer ascolana e codirettrice artistica di Ritratti d’Artista - percorsi danzati, gestisce ad Ascoli le attività dello Studio Aira: Centro Polivalente dedicato alla creatività, all’espressione corporea e al ’ben/essere’ psico-fisico. Un evento da non perdere.