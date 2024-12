Romagna, terra di fiction. Un festival in estate fra Rimini e Riccione

Fellini con Amarcord fece conoscere la sua Rimini al mondo intero, anche se qui (come per gli altri suoi film) non girò un metro di pellicola. Terra di cinema, la Romagna, lo è sempre stata. Per i tanti registi che hanno scelto la Riviera come set per i loro film, da Dino Risi per L’ombrellone a Valerio Zurlini per La prima notte di quiete, fino (per arrivare ai giorni nostri) a Enrico Vanzina con Sotto il sole di Riccione. E per le tante rassegne e i festival che la Romagna ha dedicato alla settima arte. Dove, negli ultimi anni, sono state girate anche diverse serie tv, tra cui Summertime e Fedeltà, fiction ispirata all’omonimo romanzo di Marco Missiroli.

Proprio la grande fiction sarà protagonista, nel 2025, del nuovo grande festival che si terrà a giugno, promosso dal ministero della Cultura e da Apa (l’Associazione produttori audiovisivi). Una kermesse che porterà in Riviera alcuni dei più noti registi e attori italiani e della scena internazionale e proporrà anteprime, eventi, incontri con gli addetti ai lavori. Il festival si svolgerà a giugno, indicativamente nell’ultima settimana del mese, a Rimini e Riccione. L’ufficialità è arrivata qualche settimana fa, quando i due comuni hanno ricevuto la proposta, dopo che c’erano già stati diversi contatti e sopralluoghi. E Rimini e Riccione hanno subito detto sì.

Perché il festival, per come lo si sta concependo, sarà un’opportunità eccezionale per la Riviera. I dettagli e il programma della manifestazione, così come le date, ancora non sono stati svelati e la presentazione avverrà nei prossimi mesi. Ma qualche indizio lo aveva già dato, a fine agosto, il sottosegretario alla cultura Lucia Borgonzoni. Direttamente dalla Biennale del cinema di Venezia, la Borgonzoni aveva annunciato che "la Venezia della serie tv sarà in Romagna, dove si svolgerà nel giugno 2025 la nuova grande edizione del festival della fiction".

Dopo quell’annuncio ci sono stati alcuni sopralluoghi a Rimini e Riccione, poi è arrivata la conferma che saranno le due città della Riviera a ospitare il festival. "Abbiamo deciso di aderire con convinzione alla proposta del ministero della Cultura – dice il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad –. Questo evento sarà una grandissima vetrina per la nostra Riviera, e anche l’occasione per promuovere il nostro Fellini Museum sulla scena italiana e internazionale". Tanto più che, nel 2025, Rimini dovrebbe (il condizionale è ancora d’obbligo) tornare ad assegnare il premio Fellini, conferendo il riconoscimento a un noto regista.

Ma dove si svolgerà il festival? Il ministero sta lavorando a una manifestazione completamente aperta al pubblico, con proiezioni di serie tv italiane e straniere, anteprime, incontri con registi, attori e addetti ai lavori, e la presenza di case cinematografiche e colossi della fiction come Netflix e Amazon. Tra i luoghi che potrebbero ospitare il festival dovrebbero esserci il cinema Fulgor e il Teatro Galli a Rimini, il Palacongressi con la sua multisala a Riccione.