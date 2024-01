La verità su Russel Crowe, ricercatore fai da te: “Ecco le prove, l’avo nato a Fidenza”

Ascoli, 25 gennaio 2024 – Ad Ascoli se ne parlava già dall’altro ieri, quando l’Archivio di Stato ha reso pubblica una comunicazione circa le presunte origini ascolane dell’attore Crowe. E ora, sembra non esserci più alcun dubbio: le ricerche effettuate ad Ascoli avevano dimostrato che il Luigi Ghezzi ascolano non era compatibile cronologicamente con il Ghezzi di Crowe, ma la conferma arriva nel pomeriggio di ieri, quando Reno Cicconi, appassionato di genealogia, ha ricevuto un documento dall’Archivio di Stato di Parma. Luigi Ghezzi, figlio di Agostino e Anastasia Leggieri, è nato il 22 giugno 1829 a Fidenza, in provincia di Parma.

"Mi sono semplicemente appassionato a questa vicenda, e, chiuso in casa malato, per noia ho avuto tempo di cercare online delle tracce: la mia è stata una ricerca mirata, ho ricostruito il legame che va da Ghezzi a Crowe, e non ho guardato in maniera ampia la questione ma più ristretta» commenta Cicconi. Ed effettivamente le sue analisi hanno prodotto un riscontro positivo.

Dopo aver contattato l’archivio comunale di Parma e non aver ricevuto una risposta degna di risolvere il quesito, il ragionamento del cittadino lamense è proseguito concentrandosi sugli alberi genealogici facilmente reperibili online. Da questi si è mosso confrontando la presenza dei cognomi dei genitori di Luigi: Ghezzi per la parte paterna, Leggieri per la parte materna. Il riscontro a questo punto è stato di un solo comune italiano, dove entrambi i ceppi familiari vivevano contemporaneamente nel periodo 1780-1810, Fidenza. La curiosità sta nel fatto che questo comune di circa 27 mila abitanti, fino al 1927 ha avuto un nome diverso e sicuramente più decisivo in relazione alla storia di Crowe: ‘Borgo San Donnino’. Per i più attenti la particolarità sarà già saltata agli occhi, visto che nelle puntate precedenti di questo racconto si era appunto parlato di due presunti luoghi di provenienza di Luigi Ghezzi: ‘Borgo’ e ‘Sandino’.

Tornando alle ricerche di Cicconi, nella mattinata di ieri, durante un sollecito telefonico, l’operatrice dell’Archivio di Parma resta sbalordita e comunica la scoperta dell’atto di nascita di Luigi Ghezzi, stavolta, sembrerebbe, quello vero. E in merito alla dichiarazione di Crowe? «Secondo me, l’attore ha fatto ricerche solo online, e si è affidato ad un albero genealogico costruito su un sito in automatico, ma come spesso succede ci possono essere storpiamenti. Non ha detto bufale ma non c’erano certificati che attestassero la veridicità di quelle informazioni».

E continua: «Sarei stato contento di confermare le origini ascolane, ma per me viene prima la verità, almeno questa notizia potrà portare lustro a un piccolo comune, Ascoli ha già tanti motivi di vanto».