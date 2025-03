Samuele Bersani sul palco dopo il problema di salute: "Tornare a vivere a colori dopo mesi di buio pesto”

Bologna, 13 marzo 2025 - "Tornare a vivere a colori dopo mesi di buio pesto": sono le parole di Samuele Bersani che su Instagram accompagnano un video in cui canta "Tu non mi basti mai", omaggio al suo maestro Lucio Dalla.

Il ritorno di Samuele Bersani sul palco dopo lo stop per un problema di salute

Il ritorno di Samuele Bersani sul palco

Bersani, in abito scuro con la sua orchestra alle spalle, si è esibito ieri al teatro Regio di Parma: data sold out per il suo ritorno sul palco dopo aver rinviato il tour per un problema di salute. È stata la prima esibizione dopo lo stop annunciato il 7 novembre sui social. "Tornerò presto", aveva promesso ai fan. E così è stato: inevitabile la gioia dei fan.

Tra i commenti dei suoi fan:

"Non sei mai stato solo in questo buio pesto, noi non ti abbiamo mai mollato, bentornato", scrive una follower.

"Tu non ci basti mai. Che emozione... bentornato, Samuele", scrive un'altra.

"Sei una bell'anima".

"Un arcobaleno di colori a te".

"Ti vogliamo bene".

Tanti "mi piace" tra cui quelli dei colleghi Jovanotti, Nek e Lucio Corsi. Una marea di cuori a testimoniare tutto l'affetto dei suoi fan che si erano preoccupati dopo l'annuncio del rinvio del tour.

L'annuncio sui social e la solidarietà ricevuta

“Non è semplice scrivere quello che sto per dirvi - aveva scritto sul suo profilo Instagram -, ma la vita stessa è imprevedibile e certe cose, è vero, accadono da un momento all’altro."

"Ho scoperto da pochissimi giorni di avere un problema di salute che mi obbliga a fermarmi. Devo stare a riposo forzato per un po’ di tempo, lontano dai palchi. Ne parlerò appena possibile, dando risposte che oggi non avrei alle domande che giustamente mi farete".

"Voglio intanto evitare un equivoco - aveva aggiunto -: ente che abbia a che fare con la mia voce." Con dispiacere questo accade a un passo dall’inizio di un tour che anch’io, come molti di voi, stavo aspettando con entusiasmo. Dover rinviare di qualche mese i nostri appuntamenti scava ancora più forte nella mia amarezza, ma al momento purtroppo non c’è alternativa a questa decisione. Tornerò presto”.

Dopo l’annuncio del problema di salute molti colleghi del mondo della musica e dello spettacolo avevano espresso affetto e solidarietà: da Levante a Emma Marrone, passando per Francesco Gabbani, e molti altri. Senza contare i messaggi di incoraggiamento pieni di emozioni da parte dei suoi fan.

I prossimi appuntamenti in tour

Finalmente Samuele Bersani è tornato a prendersi gli applausi del suo pubblico: ha iniziato dal teatro Regio di Parma ieri, ma ci sono molte altre date in programma: