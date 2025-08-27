San. B Sound, si alza il sipario. Arrivano Ghali e Sfera Ebbasta

Il conto alla rovescia è finito. Da venerdì a domenica il Parco Nelson Mandela tornerà a trasformarsi nell’arena della grande musica con San. B Sound, il festival che porta a San Benedetto del Tronto (Ascoli) alcune delle voci più influenti della scena urban e pop italiana. In line-up Ghali (già venerdì), Sfera Ebbasta (30 agosto), alle ore 21 e Bobolandia il 31, con inizio dalle 12. Si tratta di un evento imperdibile per chi ama la musica dal vivo, in una location ampia e immersa nel verde, pensata per accogliere il pubblico delle grandi occasioni. Partenza, dunque, venerdì, quando l’estate a tutto live di Ghali volgerà al termine: proprio al San B. Sound, infatti, calerà il sipario del Summer tour 2025, la tournée estiva prodotta da Vivo Concerti che ha visto l’artista calcare i palchi delle rassegne musicali più importanti d’Italia, per tradurre in musica ed energia live tutto il suo immaginario poetico e il suo mix di lingue, influenze ed estetiche.

Dopo il successo del tour nei palasport dello scorso inverno, Ghali ha segnato il suo ritorno live sulle note dei brani che lo hanno reso uno degli artisti più iconici della sua generazione, e del suo ultimo singolo Chill, un vero e proprio inno pensato per inaugurare a tempo di "sto" la nuova stagione della leggerezza. Ad accompagnare l’estate dell’artista c’è anche il video del brano: girato interamente in pellicola, il videoclip di Chill unisce l’estetica materica del cinema analogico con l’innovazione digitale. Ghali attraversa scenari surreali e simbolici, tra personaggi eccentrici e situazioni al limite del grottesco, in un viaggio visivo che diventa metafora della società contemporanea: un flusso caotico e stratificato, dove si cerca un senso tra sogno, moda e realtà urbana.

Sabato 30 in scena a San Benedetto ci sarà Sfera Ebbasta. Il Trap King, con all’attivo 230 Dischi di Platino e 32 dischi d’Oro, sarà sul palco dell’arena Nelson Mandela per ripercorrere con il proprio pubblico la sua storia in musica, dalle origini alla fama globale, passando per il ritorno al blocco con l’ultimo album X2VR, con il quale ha già conquistato il quintuplo Disco di Platino. Gran finale con Bobolandia: domenica 31 agosto dalle 12, evento a ingresso gratuito al Nelson Mandela. Sarà grande divertimento con un format indiscutibilmente di grande successo, capace di attirare l’attenzione di un ampio pubblico per una grande festa. L’edizione 2024 del festival si era conclusa con il concerto di Irama.