San Marino vuole l’Eurovision “Si può vincere”

“Quest’anno abbiamo ottenuto una visibilità straordinaria. A Basilea ci presentiamo con Gabry Ponte e tutte le carte in regola per vincere”. Il segretario di Stato di San Marino, Federico Pedini Amati punta tutto sul dj italiano, vincitore del San Marino Song Contest poco meno di un mese fa e pronto a salire sul palco dell’Eurovision Song Contest il prossimo mese di maggio in Svizzera sventolando la bandiera della piccola Repubblica a due passi dalla Romagna. “A Basilea vogliamo vincere”, va dritto al punto il ministro sammarinese. E in caso di vittoria annuncia: “Noi siamo abituati a chiedere ‘asilo politico’. Abbiamo mille possibilità, da Bolzano a Portopalo in Sicilia, passando anche per la vicina Rimini. Ma non escludo anche una struttura ad hoc per l’occasione”. Gabry Ponte si esibirà nella prima semifinale del 13 maggio con il brano Tutta l’Italia, puntando alla finale del 17 maggio. “Sono felice e onorato di portare a Basilea i colori di San Marino – dice il dj piemontese –. Posso assicurarvi che stiamo lavorando giorno e notte per cercare di creare uno spettacolo perfetto. Si è creata una squadra molto compatta e stiamo facendo del nostro meglio”.

Intanto, i numeri del festival canoro sammarinese sono da urlo. Oltre mille articoli tra quotidiani, settimanali e web. Circa 50 i programmi televisivi che, dal 13 febbraio all’11 di marzo, hanno dedicato spazi informativi o di promozione al San Marino Song Contest per un totale di 73 milioni di contatti. Oltre 110 passaggi televisivi sulle reti Rai per il promo, 39 su Rai Radio2. E non solo, grazie alla forte sinergia tra Rtv e Rai, il festival del Titano, alla sua quarta edizione dopo l’esordio del 2022 con la vittoria di Achille Lauro, è stato anche un successo in termini di ascolti: l’8 marzo la trasmissione televisiva della finale ha raggiunto 430mila visualizzazioni complessive, suddivise tra fruizione lineare su RaiPlay, Rai Radio 2 e RaiPlay2, e fruizione on demand su RaiPlay. L’evento è stato tra i primi dieci programmi più fruiti nella modalità on demand. Insomma, un successo senza precedenti. “Che è uno sprone a continuare su questa strada – dice il direttore generale di Rtv San Marino, Roberto Sergio – Non posso che essere soddisfatto di questi risultati e dell’eco mediatico che ha fatto registrare l’evento, ma questo è solo l’antipasto rispetto alle prossime portate costituite dal nuovo palinsesto. Certo, il fatto di ricoprire la carica di direttore generale sia in Rai sia a Rtv (la tv di Stato di San Marino, ndr), ci ha permesso di poter dare ancor di più risalto alla manifestazione, ma il merito del successo lo voglio condividere con il direttore artistico Massimo Bonelli e con Denny Montesi di Media Evolution per l’alta qualità artistica di tutti i partecipanti”. San Marino Rtv chiude il bilancio in attivo, dopo il rischio di un passivo di oltre due milioni di euro nel 2023. Questo l’annuncio del dg Sergio, durante la conferenza stampa di presentazione dei risultati della prima edizione del San Marino Song Contest e dei nuovi palinsesti. “Si chiude in utile – dice – con ricavi pubblicitari in crescita. Questa è una tv di Stato internazionale, e non sarà mai più considerata una tv locale”.