Sanremo 2023, Chiara Ferragni dona il cachet contro violenza sulle donne. Bonaccini: “Segnale importante”

Bologna, 12 gennaio 2023 – Chiara Ferragni ha tenuto una conferenza stampa a Palazzo Parigi a Milano dove ha annunciato la sua decisione di devolvere l’intero compenso di Sanremo 2023 nella lotta contro la violenza sulle donne. La nota influencer, infatti, sarà ospite sul palco dell’Ariston come co-conduttrice al fianco di Amadeus.

“Sono fiera di annunciare che ho devoluto l’intero compenso della mia partecipazione al Festival di Sanremo all’associazione D.i.Re (Donne in Rete contro la violenza). In Italia, oggi più che mai c’è bisogno di parlare e di fare qualcosa di concreto contro la violenza maschile sulle donne” spiega Ferragni in un video su Instagram. E conclude: “Sono convinta che questo sia soltanto l'inizio di un bellissimo percorso insieme. Volevo ringraziare anche la Rai e Amadeus senza cui questa iniziativa non sarebbe stata possibile".

Il gesto ha avuto una forte eco nell'opinione pubblica. Anche il presidente dell’Emilia Romagna e candidato segretario dem Stefano Bonaccini si è espresso a riguardo. "Ha deciso Chiara Ferragni di devolvere il suo compenso del Festival di Sanremo alla rete nazionale antiviolenza – spiega il governatore - Un segnale importante. La battaglia contro la violenza sulle donne deve essere una priorità e un impegno di tutti. A partire dalle istituzioni: dobbiamo fare di più".