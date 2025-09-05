Sarah Toscano a Imola in musica: "Un periodo pienissimo, sono felice

Ha solo 19 anni, ma dalla vittoria di Amici alla partecipazione al Festival di Sanremo con Amarcord sta conquistando un pubblico sempre più ampio: Sarah Toscano sarà l’ospite attesissima alla kermesse Imola in Musica, per una delle ultime date del suo fitto tour estivo che l’ha portata in giro per l’Italia e che la vedrà anche al Castel Guelfo The Style Outlets il 20 settembre, per la data di chiusura. Stasera dalle 21.45 sarà protagonista dell’elettrizzante serata dj set in Piazza Matteotti di Imola in Musica, a ingresso gratuito, e dopo di lei si esibirà anche Albertino, voce storica di Radio Deejay e da quarant’anni promotore della musica elettronica tra le nuove generazioni.

Sarah Toscano, come sta andando l’estate?

"Molto bene, sono ormai alla fine di un tour che ha toccato tantissime tappe, prima delle due grandi feste di Roma e Milano (già sold out: il 25 ottobre al Largo Venue e il 18 ottobre ai Magazzini Generali, ndr)".

Che cosa porterà stasera sul palco di Imola in Musica?

"Quello che sto portando in giro per l’Italia: tanta musica e i ballerini, che sono la novità di quest’anno e credo diano tantissima energia sia al pubblico che a me. Il mio obiettivo è sempre quello di donare spensieratezza e divertimento".

Da Sanremo ad oggi ha avuto un periodo intenso, ed è uscita anche ’Taki…’

"Sì, è un periodo pienissimo, sono molto felice. Taki per me è ’una vibe’, una canzone da vivere e che senti dentro. Sono contenta di aver fatto uscire questo pezzo in questo momento, perché mi rappresenta a pieno anche dal punto di vista musicale: sto cercando di seguire una mia linea".

Come la definirebbe?

"Quella del pop dance, di cui sono una fan assoluta: mi ispiro al pop americano e inglese, ad artisti come Dua Lipa, Olivia Rodrigo, Rihanna, anche se più avanti vorrei sperimentare in altri ambiti".

A Sanremo infatti ha stupito con la cover di ’Overdrive’ e ’Be Mine’ degli Ofenbach.

"Ecco, esplorare un mondo più elettronico-house non mi dispiacerebbe, mi trovo bene con queste sonorità".

Le porterà anche a Imola?

"Sì, oltre ai miei brani porterò anche queste due cover e Voilà, già presente nel mio Ep Sarah". C’è un duetto che vorrebbe fare?

"In questo momento sono felicissima di aver duettato con Carl Brave nel brano Perfect, e due giorni fa ho ‘spoilerato’ all’Arena di Verona il nuovo pezzo Semplicemente con Mida. In futuro però mi piacerebbe fare un pezzo assieme a una donna". Come si vive il passaggio alla notorietà in un’età così giovane?

"Il passaggio vero è stato subito dopo Amici: sono stata nove mesi senza vedere nessuno e poi sono uscita e mi era cambiata la vita. Per me è bellissimo, è gratificante ricevere affetto dal pubblico e in giro per strada".

Tra i lati negativi, purtroppo, ci sono anche i commenti sui social... Lei come li gestisce?

"È chiaro che questo lavoro ha aspetti positivi e negativi. Purtroppo oggi è normale ricevere commenti negativi sui social, ma bisogna superarli e andare avanti: la gente parlerà sempre di tante cose".

E progetti futuri? Il suo ultimo post Instagram ha lasciato intendere una novità in arrivo…

"Per ora non posso dire niente, se non – come ho scritto sui social – “brillerò come al Met Gala…“".