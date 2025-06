Sarti Antonio, storie sotto le Due Torri

Giannangeli

estate sarà pure arrivata, ma per molti il tempo delle vacanze ancora no. E allora restiamo ancora qualche giorno in città, lasciandoci afferrare da qualche mistero. Oggi non andiamo lontano, vediamo cosa offre Bologna. Se parliamo di gialli sotto le Due Torri, come si fa a non partire da Sarti Antonio, sergente di Polizia, che da più di cinquant’anni risolve casi complicati assai? È apparso per la prima volta nel 1974, uscito dalla penna di Loriano Macchiavelli, scrittore che ha rilanciato un genere considerato per troppo tempo di seconda serie. L’esordio fu ’Le piste dell’attentato’, ambientato nei primi Anni ’70, quando sui colli di Paderno salta in aria una stazione radio dell’Esercito e muoiono quattro militari. Niente è come sembra e il nostro sergente scava a fondo. Personaggio umanissimo Sarti Antonio, con i suoi pregi e i suoi difetti, e la sua colite cronica. Al pari del suo compare di avventure, Rosas, geniale studente eternamente fuori corso. Personaggi che, quando li incontri, non ne puoi più fare a meno: non te ne accorgi e ti accompagnano per tutta la vita.