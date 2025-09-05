Scamarcio racconta il suo Modì: "Un film anarchico, come Depp"

Grande cinema, stasera, a Gradara. L’attore Riccardo Scamarcio sarà presente al castello stasera alle 20.15, ai giardini della Rocca, per presentare il suo ultimo film Modì. Tre giorni sulle ali della follia, esordio alla regia della star di Hollywood Johnny Depp. Dopo l’incontro con il pubblico la pellicola sarà proiettata alle 21.30 sul maxi schermo. L’evento all’aperto rientra nell’ambito della rassegna Un castello tra le stelle, organizzata da Giometti Cinema. La pellicola vede nel cast anche Al Pacino e Luisa Ranieri.

Scamarcio, conosce il castello di Gradara?

"No è la prima volta che vengo a Gradara e non vedo l’ora, so che è una rocca affascinante".

È mai stato nelle Marche?

"Si spesso. Conosco Ascoli Piceno, Ancona, il Conero e ho anche percorso una strada bellissima che da Pesaro mi ha portato a Roma, passando per Acqualagna. Ho visto paesaggi meravigliosi".

Lei ha lavorato con moltissimi artisti, come è andata con Johnny Depp?

"Molto costruttivo. Ha una personalità forte, sciamanica. Ma è anche aperto al dialogo, lascia libero l’attore di esprimersi e di fare proposte".

Nel cast c’è anche una star come Al Pacino, come è stato condividere il set insieme a lui?

"Al Pacino è una leggenda. È un punto di riferimento per il mondo attoriale mondiale. Lavorare accanto a un mostro sacro come lui? C’è solo da impararare". Lei è uno dei pochi attori italiani a esser stati scelti da Hollywood per una produzione internazionale in lingua inglese. Che effetto fa?

"È vero, sono rarissimi gli attori italiani chiamati a lavorare in film americani. Tra l’altro sono stato scelto anche come protagonista. È un onore ed è stata una straordinaria esperienza". Come si è preparato a interpretare un personaggio affascinante, ma anche controverso come Modigliani?

"Io sono un suo fan fin da piccolo. Lo conosco bene e lo apprezzo tanto perché ho iniziato ad amarlo grazie a mia mamma che è una artista e mi ha trasmesso la passione per l’arte". Secondo lei perché un film come questo forse non ha ottenuto finora il successo che meriterebbe?

"Non so spiegarmelo neppure io. Eppure Modigliani è un personaggio contemporaneo. Un uomo libero, senza padroni, che per esprimere sempre se stesso non ha ottenuto quel riconoscimento per la qualità delle sue opere. Opere senza tempo, che ancora oggi hanno una loro identità potente".

Come definirebbe il film?

"Un film anarchico come era Modigliani e come è Johnny Depp".

’Modi’ racconta di tre giorni del grande artista. Perché questa scelta?

"Johnny Depp ha voluto porre il focus su alcuni aspetti inediti di Modigliani, mettendo l’accento più sull’uomo, prima dell’artista, con tutte le sue contraddizioni e bellezze".