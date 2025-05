Federica Pellegrini, la dedica per il compleanno del marito: tutta la complicità in una foto L'ex campionessa di nuoto ha condiviso su Instagram uno scatto con un messaggio d'amore per Matto Giunta per i suoi 43 anni: "Alla mia roccia in mezzo al mare, al mio abbracciatore seriale". Dalla partecipazione a Sognando Ballando con le stelle, fino all’intimo racconto alle Iene: la Divina si racconta ai follower