Alessandro Gallo
Cultura e spettacoli
Chi sono le finaliste di Miss Italia 2025 di Emilia-Romagna e Marche
6 set 2025
ALICE PAVAROTTI
Cultura e spettacoli
Chi sono le finaliste di Miss Italia 2025 di Emilia-Romagna e Marche

Sono quattro le ragazze nate e cresciute nelle due regioni che affronteranno il voto della giuria e di quello popolare espresso sui social il giorno della finale, che si terrà a Porto San Giorgio lunedì 15 settembre

Le 4 finaliste da Emilia-Romagna e Marche del concorso di bellezza Miss Italia 2025

Bologna, 6 settembre 2025 - Sono stati svelati a Numana i nomi delle nuove finaliste di Miss Italia, e tra loro brillano anche due marchigiane e due emiliano-romagnole (video). La finale del concorso si terrà lunedì 15 settembre al Palazzo dello Sport di Porto San Giorgio, riportando l’evento nelle Marche e di nuovo in diretta televisiva: la serata sarà trasmessa in eurovisione su Rtv San Marino, visibile sul canale 550 del digitale terrestre e via satellite, e in streaming su RaiPlay, con la conduzione di Nunzia De Girolamo.

un’edizione gioiosa, che festeggia un palcoscenico diverso da quello vissuto negli ultimi anni – ha spiegato la patron Patrizia Mirigliani –. Vorrei ringraziare Porto San Giorgio che ci darà la possibilità di realizzare una finale in mondovisione, e con esso il sindaco e il vicesindaco che hanno creduto nell’iniziativa. Miss Italia resta una manifestazione dei valori: siamo uno dei pochi concorsi, se non l’unico, che racconta il mondo delle donne in maniera seria e concreta, cercando di valorizzarle e di mettere in luce gli aspetti più autentici e positivi dell’universo femminile".

L’annuncio delle venti nuove concorrenti, che si aggiungono alle Miss regionali già qualificate di diritto, è arrivato venerdì sera durante uno spettacolo al Centro Vacanze Villaggio De Angelis di Numana, condotto dall’anchorman televisivo Marco Zingaretti, al termine di tre intense giornate di selezioni da parte della commissione tecnica. Tra le nuove protagoniste, oltre alle due Miss regionali Greta Passini, Miss Emilia Romagna, e Asia Campanelli, Miss Marche, sono state selezionate anche Francesca Zanasi, Miss Colli Emiliano Romagnoli, e Alessia Pelliccioni, Miss Rocchetta Bellezza Marche. Ecco un focus su di loro.

Continua a leggere questo articolo

