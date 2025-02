San Valentino dei vip: le foto più romantiche tra regali e ricordi

Bologna, 15 febbraio 2025 - Love is in the air…l’amore è nell’aria tra i vip dell’Emilia Romagna e delle Marche. Elettra Lamborghini con Afrojack, Francesco “Pecco” Bagnaia con Domizia Castagnini, Federica Pellegrini e Matteo Giunta, Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, Laura Pausini e Paolo Carta, Vasco Rossi e Laura Schmidt sono coppie inossidabili che hanno condiviso con i follower dediche e scatti romantici. C’è anche chi, come Roberta Capua, ironizza sul proprio essere single e dice di preferire Sanremo.