Tour dell'Amerigo Vespucci in tv: il racconto di Linea verde Italia

In onda la puntata speciale di Linea Verde Italia dedicata all'Amerigo Vespucci, la storica nave scuola della Marina Militare Italiana, in occasione del suo arrivo nel porto di Trieste. Le conduttrici, Elisa Isoardi e Monica Caradonna, hanno accompagnato i telespettatori in un viaggio a bordo della nave, esplorandone ogni angolo, dalla prua alla poppa, passando per il macina rifiuti e la cucina.

Durante la puntata, hanno intervistato i membri dell’equipaggio, condividendo racconti e aneddoti sulla vita a bordo e sulle tradizioni marinare custodite dal Vespucci nei suoi oltre novant’anni di storia. Nei prossimi giorni la nave farà tappa a Venezia e Ancona per poi proseguire il suo tour 2025 nel Mediterraneo.