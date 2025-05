Sei cori da tutta Italia nel ricordo di Mariele

La Fondazione Mariele Ventre – in collaborazione con la Casa Editrice Eli-La Spiga di Loreto – organizza l’ottava edizione della Rassegna di cori scolastici del territorio nazionale Scuole in coro per Mariele, oggi a Bologna al Teatro Auditorium Manzoni (via de’Monari 1/2, alle 15.30).

L’intento è quello di favorire l’esperienza del coro scolastico, come momento di crescita individuale e comunitaria, in cui tutti possano trovare posto, come luogo privilegiato ’delle differenze armonizzate’.

La rassegna, che fin dalla sua prima edizione, nel 2014, ha avuto patrocinio della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Bologna e dell’Ufficio Scolastico Regionale, rappresenta la conclusione del più ampio progetto didattico-musicale Sulle note di Mariele di Gisella Gaudenzi, responsabile del settore didattico-educativo della Fondazione Mariele Ventre e direttore artistico e conduttrice della rassegna. Il progetto a carattere nazionale, che si svolge nel corso dell’intero anno scolastico in attuazione di quanto previsto nel Protocollo d’Intesa, sottoscritto dalla Fondazione Mariele Ventre il 17 giugno 2024 con il Ministero dell’Istruzione e del Merito (Mim), è rivolto ai bambini della scuola primaria e dell’infanzia e prevede l’organizzazione di incontri musicali e laboratori di canto corale in numerose scuole di tutto il territorio nazionale; la condivisione di strumenti didattici operativi e di intenti valoriali; la scelta di un repertorio comune pensato per l’infanzia.

È confermata la partecipazione di sei cori provenienti da istituti scolastici dell’Emilia-Romagna, della Lombardia, delle Marche, della Puglia e della Toscana: il coro delle Carducci di Bologna, il coro delle Ada Negri di Garbatola (Milano); il coro della Primaria di via Litta di Lainate (Milano); il coro della Primaria di Gabicce Mare (Pesaro-Urbino); il coro C. Bregante - A. Volta di Monopoli (Bari) e dell’Istituto Comprensivo G.Pascoli di Barga (Lucca). A questi si unirà il Coro dei Maestri d’Italia formato dagli insegnanti degli istituti scolastici aderenti al progetto Sulle note di Mariele. Un pomeriggio di condivisione, dunque, nel ricordo, a 30 anni dalla sua scomparsa più che mai vivo, di Mariele Ventre – anima dello Zecchino d’Oro nonché indimenticata fondatrice e direttrice del Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna, della sua intuizione artistica e spirituale.