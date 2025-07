Senigallia in jazz, con un po’ di soul. Tre serate con le star internazionali

È molto ‘rosa’ l’edizione 2025 del festival ‘Senigallia In Jazz’, che da oggi a venerdì porterà grande musica in piazza Garibaldi. Tre serate con un live d’apertura (ore 21) e il concerto della ‘star’ (ore 22). Due dei nomi di grido sono donne: Amii Stewart, attesa stasera, e Noa, che si esibirà domani. Venerdì toccherà agli Incognito, dove non manca una rappresentanza femminile. Senza contare che oggi, prima della Stewart, sul palco salirà Serena Krall con il suo quartetto. A completare il programma sono Sagi Rei (al suo fianco, tra gli altri, la moglie Helena Rei), che aprirà il concerto di Noa, e i Dadfunk, che faranno altrettanto per gli Incognito.

Jazz, dunque, ma anche soul e funky, con speziature etno e acid jazz. Tutti gli artisti selezionati dal direttore artistico Alberto Braschi e da Nick The Nightfly di Radio Monte Carlo, co-producer e presentatore del festival, vantano Grammy Awards e partecipazioni ad alcuni dei festival più importanti del mondo. Inutile dire che, almeno in Italia, il nome più noto è quello di Amii Stewart, che si presenta con un quintetto di solisti eccezionali per interpretare un mix dei suoi maggiori successi e di popolari traditional. Immancabili ‘Knock on Wood’, cover di Eddie Floyd che nel 1979 fece il botto in mezzo mondo trasformando un classico soul in un irresistibile pezzo dance, e ‘Friends’, prodotta da Mike Francis. L’Italia è il paese di adozione della cantante. Qui ha collaborato con artisti di varia provenienza, da Dee Dee Bridgewater a Gianni Morandi, partecipando come ospite fissa a molte trasmissioni televisive (e al Festival di Sanremo).

Noa, altra star internazionale, è pronta a emozionare il pubblico con il suo mélange di jazz, pop e musica etnica, anche se il grande pubblico la identifica ormai con ‘Beautiful that way’ (‘La vita è bella’, colonna sonora del film di Benigni). Non hanno bisogno di molte presentazioni gli Incognito, uno tra i più importanti gruppi di acid-jazz al mondo. Una formazione in continuo mutamento, proprio come la loro musica. Quanto agli opening act, da segnalare la presenza di Sagi Rei, cantautore israeliano diventato un vero e proprio fenomeno di culto, ma anche uno ‘scalaclassifiche’ internazionale grazie alla rilettura in chiave acustica di alcuni classici dance anni Novanta. Come ‘L’amour toujours’, scelto nel 2009 come colonna sonora di un celebre spot.