Senigallia, la musica alza il volume. Due sere con Rds Summer Festival

Rds Summer Festival, domani e sabato a Senigallia (An), seconda data del tour che, con il claim ’l’estate è un gioco’, viaggerà in tutta la penisola con un villaggio ludico e un grande palco svelato nella prima tappa in scena a Rimini lo scorso week-end. Due serate di musica, energia e tanti ospiti: una grande festa a cielo aperto in piazza Garibaldi, tra protagonisti delle classifiche, nuovi talenti e un pubblico pronto a intonare i successi che ci accompagneranno per tutta l’estate. A presentare gli artisti e a far vibrare la piazza ci penseranno Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi, due delle voci più amate di Rds 100% Grandi Successi: saranno loro a guidare il pubblico tra esibizioni live, emozioni e la giusta dose di leggerezza. Con i big della musica torna anche ’Galbanino, il palco è sempre più tuo!’ in collaborazione con Open Stage, cantanti emergenti provenienti da tutta Italia avranno la possibilità di esibirsi davanti a migliaia di persone, aprendo i live dei grandi artisti. I migliori 4 selezionati dalla giuria saliranno anche sui palchi dei prossimi Rds Showcase.

A scaldare l’ambiente insieme ai partecipanti del Contest saranno le speaker Samara Tramontana e Lisa Lucchetta. Ufficializzate le line up delle due serate: domani ci saranno Serena Brancale, Capo Plaza, Bnkr44, Venerus, Alex Wyse e Settembre, mentre sabato toccherà ad Alessandra Amoroso, Baby K, Sangiovanni, Benji & Fede, Fred De Palma, Leo Gassmann, Cioffi.

Saranno oltre 13mila le persone attese in piazza nelle due serate: le prenotazioni per partecipare all’evento hanno registrato il sold out in meno di un’ora. L’inizio dell’evento è previsto per le 18: si parte con gli speaker e la musica di Rds per lasciare spazio al contest di Galbanino e proseguire con le esibizioni dei big. In contemporanea sarà aperto il villaggio con la partecipazione dei main sponsor e tante installazioni dove scattarsi un selfie in ricordo delle due serate coinvolgenti e all’insegna del divertimento. Due ore di musica live e la piazza è pronta a trasformarsi in una discoteca sotto le stelle. Senigallia è già pronta ad accogliere, per il terzo anno consecutivo l’evento. A far sentire la loro voce sul territorio saranno anche le radio partner locali, a cominciare da Radio Linea Numero 1, che seguirà i preshow degli eventi della tappa marchigiana. Il Festival potrà essere seguito anche da casa su Sky 1 e Now. Ma la carica degli oltre 13mila è pronta a prendere d’assalto piazza Garibaldi, che farà da cornice a una serata dove la musica e divertimento saranno i due grandi protagonisti. Un’occasione unica per vivere l’estate in tutte le sue sfumature, con dj set, giochi, aree food & drink, attività esperienziali, gadget e l’energia contagiosa che solo la musica dal vivo può regalare. E il 4 e 5 luglio la carovana di Rds si sposterà a Monopoli, per poi chiudere il tour 2025 con la tappa di Olbia.

Silvia Santarelli