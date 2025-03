’Serenata d’amore’ con mistero. Il Maestro Sardelli dirige Vivaldi

Il primo mistero della ’Serenata d’amore’ di Antonio Vivaldi è già nel titolo. Che si è dovuto inventare. Infatti "l’unico manoscritto superstite di questa composizione, custodito alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, è perfettamente conservato, scritto di pugno dall’autore e con pochissime correzioni, tuttavia manca del frontespizio – spiega Federico Maria Sardelli, fra i più autorevoli studiosi e interpreti delle creazioni del Prete Rosso, che domani alle 16 dirigerà la ’Serenata’ al teatro Comunale di Ferrara –. Quindi non sappiamo se Vivaldi avesse dato un titolo, ma non c’è dubbio che racconti una storia d’amore, e così abbiamo voluto nominarlo. Sarebbe stato troppo gelido chiamare questa serenata soltanto con il numero di catalogo, RV 690". Per la nuova esecuzione del gioiello barocco (realizzata con la prestigiosa Wigmore Hall di Londra), Sardelli condurrà la sua orchestra Modo Antiquo e un cast con tre voci d’eccezione, il soprano Valeria La Grotta, il mezzosoprano Giuseppina Bridelli e il tenore Valentino Buzza. Saranno loro a dare vita al gioco d’amore fra la ninfa Eurilla e la sua confidente Nice che ‘stuzzicano’ il pastore Alcindo, poi lo puniscono.

Maestro, cosa rappresentavano le serenate all’epoca di Vivaldi?

"Le serenate barocche sono opere in miniatura: erano concepite per essere eseguite all’aperto, al chiaro di luna, magari in giardini ameni o in luoghi aristocratici. Le serenate superstiti di Vivaldi furono quasi sempre scritte per nobiluomini o personalità che con questo tipo di divertimento giocavano a fare un teatro privato nelle loro dimore, soprattutto in occasione di ricorrenze, matrimoni, nascite. Per esempio, ‘La Sena Festeggiante’ del 1726 fu certamente composta su commissione dell’ambasciatore di Francia che voleva solennizzare a Venezia la nascita del Delfino di re Luigi".

E di questa ’Serenata d’amore’ cosa sappiamo?

"È una delle composizioni più enigmatiche. Vivaldi la scrisse attorno al 1718-19, ma non conosciamo con certezza dove avvenne la prima esecuzione, probabilmente a Venezia. Forse fu composta per un marchese de Tourreil che secondo studi recenti non sarebbe il giansenista francese arrestato dal Sant’Uffizio, ma un altro nobiluomo che viveva tranquillo. Di sicuro, come avveniva spesso all’epoca, la tematica amorosa può celare metafore e significati nascosti. E Vivaldi, con il suo genio, riesce ad ‘accendere’ il libretto".

In che modo?

"Vivaldi donò a questa composizione una straordinaria orchestrazione, con un organico strumentale molto corposo e colorato, con strumenti obbligati: accanto ai fiati introdusse oboi, fagotti e corni. L’occasione evidentemente doveva essere piuttosto ricca e quindi venne creata un’architettura musicale sontuosa, con un’incredibile sequenza di arie splendide che si susseguono, una più bella dell’altra. L’opera così rispecchia completamente lo stile teatrale di Vivaldi, che inserì anche parti per fagotto, un’assoluta rarità per quell’epoca".

Anche questo è un altro mistero?

"Già. Fino alla metà del Settecento il fagotto era uno strumento quasi sconosciuto, invece Vivaldi gli dedicò ben 39 concerti, un numero incredibile. Non si conosce il motivo di questa sua fascinazione per il fagotto, non sappiamo neppure a quali esecutori fossero destinati i concerti: il nome che circola più di frequente è quello di Giuseppino Biancardi, fagottista veneziano. Allo stesso modo ebbe una grande predilezione per il flauto, con 24 concerti".

Il ’Farnace’, poi ’Catone in Utica’ e l’ Orlando furioso’, ora la Serenata. Prosegue questo suo percorso ferrarese dedicato a Vivaldi...

"Ferrara è sempre più un faro di irradiazione vivaldiana, per la scoperta o la riscoperta di aspetti sempre nuovi di questo grandissimo musicista che non finisce di interrogarci: ci sono ancora tanti aspetti che meritano di essere esplorati".