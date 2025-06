Sfera Ebbasta sale sul palco con il Summer tour

Dopo aver dominato il palco dello stadio Diego Armando Maradona, portando il suo potente show nel tempio del Pibe de Oro, Sfera Ebbasta è pronto a fare tappa con il suo Summer tour 2025 questa sera al Ferrara Summer Festival.

Per Sfera –indiscusso recordman di vendite e di sold out, con all’attivo 232 dischi di platino, 33 d’oro e una fanbase multigenerazionale che su Instagram sfiora i 5 milioni di follower – la data di Ferrara e i successivi appuntamenti del Summer tour 2025 (prodotto da Vivo Concerti con Thaurus Live) rappresentano la nuova grande occasione per ripercorrere con il pubblico la sua storia in musica.

Un’esperienza immersiva nel mondo e nell’estetica del Trap King, tra incredibili visual futuristici, giochi di luce e potenti lanciafiamme: un viaggio dalle origini fino alla consacrazione internazionale, passando per il ritorno al blocco con X2VR e il nuovo progetto con Shiva, Santana Money Gang.