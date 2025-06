Si accende l’Adriatic Sound Festival. Ritmi techno e house dal mondo

Via al divertimento. Per due giorni, oggi e domani, Fano si trasforma nella capitale mondiale della musica techno e house, con 28 dj provenienti da ogni parte del globo, noti per le loro esibizioni negli Stati Uniti come in Europa. Migliaia di giovani, fino alla capienza massima di 20mila persone, sono attesi al campo d’aviazione trasformato in una discoteca a cielo aperto, tra musica, luci ed effetti speciali, in funzione dalle 14.30 alle 2.30 dei due giorni. Un pubblico eterogeneo, proveniente da ogni parte del mondo (i biglietti sono stati acquistati in ben 30 differenti Paesi), unito dalla voglia di divertirsi, ballare e ascoltare la musica dei dj più richiesti del momento. Tra loro personaggi del calibro di Sven Väth, uno dei maggiori nomi della musica elettronica mondiale, vincitore del premio Miglior Dj Techno 2024 e di Harmand Van Helden, americano, autore di musica house, conosciuto anche per aver costituito il duo Duck Sauce, autore del brano ’Barbra Streisand’. Nelle due giornate si alterneranno sui palchi allestiti all’aeroporto nomi stratosferici come Avison, Brina Knauss, Franky Vah, Jimi Jules, Joe Vanditti, Mason Collective, Olive F, Rüfüs Du Sol (dj set), Saraga, Simone, Stephan Bodzin Live, Ageless, Apache, Di Sun, Green Velvet, Kasya, Lonely, Nic Fanciulli, Nicole Moudaber, Richie Havtin, Sama’ Habdulhadi, Solardo, Sparrow&Barbossa, Stella Bossi, Tiga,Yulia Niko.

In totale 28 dj, 14 per la musica techno e 14 per quella house, che si alterneranno su due stage: uno montato all’interno dell’aeroporto, davanti agli hangar, l’altro rotante e visibile dalla strada. Entrambi sono stati realizzati per Adriatic Sound Festival dallo studio di architettura londinese Stufish, i più grandi nel loro settore, che hanno firmato stage per importanti concerti, da Madonna ai Rolling Stone a Bocelli. Così The Temple è ispirato alla romanità e in particolare all’Arco d’Augusto che diventa "una porta sul futuro dove la musica house è protagonista" mentre The Hangar "è un tributo alla storia aeronautica di Fano e una celebrazione della forza e dello spirito underground della techno".

L’evento proietta Fano nel circuito dei grandi festival internazionali. Tutto questo in uno spazio enorme, come quello del campo d’aviazione, allestito con stand, food truck, 15 punti bar e facilmente raggiungibile, non solo perchè vicino alla principali vie di comunicazione, ma soprattutto per il servizio navetta allestito da Fano e da Pesaro, in funzione dalle 14 alle 24. Da Fano le navette si potranno prendere al Lido e alla stazione ferroviaria ogni mezz’ora e dalla cooperativa Tre Ponte ogni 15 minuti. Da Pesaro la partenza delle navette è dalla stazione ferroviaria ogni ora. Adriatic Sound Festival, organizzato dagli americani Robert e Luca Lewis in collaborazione con il fanese Nicolò Baldelli, punta a diventare il riferimento per tutta la Riviera Adriatica.