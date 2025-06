Si alza il sipario con Signorini e i fratelli Nanni

Si alza il sipario questa sera alle 20, sul Cesena Jazz Festival 2025, rassegna realizzata dall’associazione culturale musicale Jazzlife. Il festival animerà l’estate con concerti all’alba, serate con cene concerto alla Rocca Malatestiana e un contest per talenti under 35 per la prima edizione del Premio Malatesta in Jazz che vedrà alternarsi sul palco della Rocca formazioni emergenti nel contesto jazz regionale. E questa sera al Welldone Cils Social Food in piazza della Libertà a Cesena il Trio Bruno Signorini (foto) e i fratelli Stefano e Gianluca Nanni animeranno la serata con un programma che spazia dallo swing alla canzone d’autore. Stefano Nanni, cesenate, pianista e direttore d’orchestra, ha partecipato a varie edizioni del Festival di Sanremo, al fianco di Raphael Gualazzi, Giovanni Caccamo, Negramaro, Fedez e Francesca Michielin, Vinicio Capossela e altri. Bruno Signorini, contrabbassista, cantante e crooner oltre che notissimo docente.