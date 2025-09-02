Si alza ’La voce’ di Emergency. Levante, Carucci e Mariani live

Artisti uniti per far sentire la loro voce contro ciò che sta accadendo in Palestina. È l’obiettivo di Per Gaza, evento musicale organizzato da Emergency per sabato 6 settembre alle 21.30 a Reggio Emilia, nell’ambito del festival in scena dal 5 al 7 settembre in città. Sul palco di piazza Prampolini saliranno le cantautrici Levante e Francamente, giovane talento dello scorso X Factor; i cantautori Maurizio Carucci, frontman dei genovesi Ex-Otago e Mirco Mariani dei romagnoli Extraliscio, l’attrice Camilla Filippi e altri ospiti che si esibiranno in canzoni, poesie e monologhi "per alzare la voce contro il massacro di civili nella Striscia". Nella serata è previsto anche un collegamento con Mario Soldaini, uno dei curatori del libro Il loro grido è la mia voce. Poesie da Gaza, che raccoglie le poesie di 32 autori palestinesi in gran parte scritte a Gaza. Sul palco anche un operatore di Emergency di ritorno dalla Striscia. L’ingresso è gratuito con prenotazione su www.emergency.it/festival/.

Per tre giorni il Festival di Emergency anima le piazze reggiane con incontri, performance artistiche, laboratori, musica, cinema e teatro per riflettere insieme sulle grandi questioni del nostro tempo. Il tema di quest’anno, La Voce, sarà il fil rouge di tutti gli appuntamenti: momenti e occasioni per far sentire la voce di chi sta costruendo una società più giusta. Il programma del Festival è disponibile sul sito di Emergency, dove è anche possibile prenotarsi per tutti gli incontri. Venerdì 5 settembre attesi come relatori la storica e ricercatrice Vanessa Roghi in piazza Casotti, il giornalista Paolo Maggioni, il calciatore Bassidy Sanogo e il medico di Emergency, Paola Tagliabue, a Palazzo Ancini, la scrittrice Benedetta Tobagi e il giornalista Riccardo Staglianò in piazza Martiri (alle 16,45), lo storico Paolo Colombo al teatro San Prospero (alle 17), la scrittice Micheline Mwendike e il giornalista Marco Trovato nel cortile di Palazzo Dossetti. Alle 18,45 in piazza Prampolini l’incontro Voci sotto attacco con il giornalista Shuruq As’ad, lo scrittore Gianrico Carofiglio, l’inviata del Tg3 Lucia Goracci e la caporedattrice di Sky Tg24 Tonia Cartolano, alle 19,45 ospiti Benedetta Tobagi, il fumettista Takoua Ben Mohamed, la giornalista Chiara Piotti di Sky Tg24. Alle 21 alla biblioteca Panizzi incontro con Federico Taddia accompagnato dalle musiche di Lorenzo Baglioni.