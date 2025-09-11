Si Fest, la fotografia che indaga il presente

Una riflessione sulla complessità del presente, tra conflitti, crisi climatiche, spostamenti forzati e trasformazioni socioculturali. Alle 18 di venerdì torna Si Fest, rassegna fotografica dal respiro internazionale di Savignano sul Rubicone. La nuova stagione, la trentaquattresima, racconta la fotografia come atto di responsabilità, uno strumento per dare senso a ciò che ci circonda. Tra i progetti autoriali, grande attesa per il debutto espositivo in un festival di Lorenzo Urciullo, nome d’arte del musicista e cantante Colapesce (foto). "Da 34 anni – illustra Nicola Dellapasqua, sindaco di Savignano – la fotografia rappresenta un grande viaggio anche per la nostra comunità. Ci sarà, infatti, un tributo agli 80 anni della Cocif, un’esperienza imprenditoriale che fa vivere il nostro territorio. La fotografia ha portato il mondo a Savignano e ora Savignano verrà portata nel mondo". Si comincia dunque venerdì con la cerimonia inaugurale in piazza Borghesi, seguita dall’apertura serale delle mostre. In serata, la villa La rotonda dei marchesi Guidi di Bagno ospiterà proprio la presentazione della mostra Doppia uso singola di Colapesce alla presenza dell’autore. L’opera di Colapesce è composta da tre nuclei di immagini grandi come piastrelle. Il primo è un catalogo di arredi delle camere in cui l’artista ha alloggiato durante i suoi tour. Il secondo nucleo, intitolato Teresa e Anna – nonna e prozia di Colapesce –, documenta la relazione simbiotica di due sorelle. Giorni sfiniti, invece, è una serie legata alla Sicilia e ai paradossi di questa terra.

Sabato il festival prosegue con vari eventi. Tra gli appuntamenti più attesi, la visita con Barbara Diener alla Vecchia Pescheria e quella con Roselena Ramistella al Castello di Ribano. Nel pomeriggio la presentazione del volume Viaggio in Italia con Guido Guidi e Adele Ghirri, mentre in serata nel centro di Savignano ci saranno la proiezione di un docufilm e un concerto jazz all’aperto. Domenica, infine, in Piazza Borghesi si svolgerà la cerimonia di premiazione del premio Marco Pesaresi e del premio portfolio Werther Colonna, riconoscimento centrale del festival, dedicato ai migliori progetti emersi durante le varie letture. Oltre alle attività legate alla fotografia, Savignano e Si Fest accompagnano – sabato alle 18 – l’inaugurazione della mostra Rimini Proibita, le parole di Pier Vittorio Tondelli nelle immagini di Marco Pesaresi, a cura di Mario Beltrambini e Jana Liskova. Cento immagini inedite del fotografo riminese, messe a disposizione dall’archivio fotografico comunale di Savignano, accompagnate da frammenti di testo tratti da Rimini di Pier Vittorio Tondelli. La mostra è organizzata ai Palazzi dell’arte di Rimini. Il festival proseguirà fino al 28 settembre.

Filippo Aletti