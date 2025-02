Si svela Modenantiquaria. Opere antiche e déco: l’arte che non ha età

Il duca di Modena Francesco III d’Este, in armatura regale e in sella al suo destriero, fissa l’orizzonte, forse sta guardando il mare: del resto, era stato lui ad aprire la strada della Tambura (ovvero la via Vandelli) che da Modena arrivava a Massa, collegando la pianura al Tirreno. Francesco Antonio Cassarini, detto il Panzetta, docente all’Accademia di Belle Arti di Carrara, nel 1759 scolpì nel marmo bianco il bozzetto di un monumento equestre dedicato al duca. L’opera definitiva venne poi affidata a un altro artista, lo scultore Giovanni Antonio Cybei, e negli anni successivi venne distrutta. Per cui oggi l’unica testimonianza di quel monumento ducale è la piccola, deliziosa scultura in marmo, quella che potremo eccezionalmente ammirare a Modenantiquaria, 38ª edizione della mostra di alto antiquariato, aperta da oggi a domenica 16 febbraio a ModenaFiere.

Oltre cento gallerie, dall’Italia e dall’estero, trasformano i padiglioni in una straordinaria wunderkammer, un museo di bellezze private che tornano a svelarsi. In parallelo, si tengono anche le due rassegne collegate, "Petra", il salone dell’arredo e dell’antiquariato per esterni e giardini, e "Sculptura", un viaggio nel tempo, dal Duecento ai giorni nostri, attraverso 25 sculture pregiate ed esclusive.

Fra gli stand di Modenantiquaria, si viaggia fra mobili e tappeti, preziose suppellettili e anche gioielli dal valore inestimabile. Ma certamente, a farla da padroni, sono gli old masters, i capolavori della pittura antica. Come il San Matteo e l’angelo che il Guercino realizzò nel 1653 su commissione del cardinale Federico Cornaro della celebre casata veneziana, esposto dalla galleria bolognese Fondantico di Tiziana Sassoli (è valutato sui 200mila euro), o l’incantevole Madonna col Bambino che Elisabetta Sirani dipinse nel 1665 (l’anno della sua morte) e citò anche nel suo diario privato: Maurizio Nobile, antiquario bolognese, l’ha ritrovata in una collezione privata veneta e l’ha portata in fiera a Modena. Proprio di fronte, si resta rapiti anche da un’altra bellissima figura della Vergine, opera del Garofalo che la dipinse nel 1512, ed è proposta dall’antiquario milanese Carlo Orsi, presidente dell’associazione Amici di Brera.

"Questi tesori continuano ad avere un mercato molto interessante: non a caso Modenantiquaria è arrivata a essere una delle mostre più importanti in ambito europeo", sottolinea Pietro Cantore, presidente degli Antiquari modenesi e vicepresidente degli Antiquari d’Italia: fra le perle del suo stand, la straordinaria Pala Tacoli dipinta nel 1490 da Giovanni Antonio Bazzi per l’oratorio della Concezione della Beata Vergine di Reggio Emilia (oggi scomparso). È stimata sugli 800mila euro. E poiché il tempo passa, anzi fugge, anche il ‘900 ormai è storia: ce lo insegna Roberta Tagliavini, regina del modernariato, che nelle sue gallerie a Brera (Robertaebasta) accoglie i vip in cerca di pezzi di stile e oggi è anche una stella tv, protagonista di Cash or trash. "Amo i pezzi Decò, con materiali e linee per me impareggiabili. I giovani apprezzano molto il design – rivela –. Credo che in ogni casa debba esserci sempre un segno distintivo, qualche oggetto che vada oltre l’ovvio". Nel suo stand, due sculture in bronzo di Lucio Fontana stanno accanto ai poster di Keith Haring e alle ceramiche Lenci. Le cose belle non hanno età.