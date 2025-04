Sorpresa al Museo Byron: bussa Gianni Morandi

Ha bussato alla porta dei Musei Byron e del Risorgimento in via Cavour e, quando un operatore gli ha aperto la porta, ha chiesto: "Il Museo è chiuso oggi?". Sorpresa ieri, in centro a Ravenna, quando Gianni Morandi si è presentato alla vigilia della visita dei tre Capi di Stato, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Re d’Inghilterra Carlo III e la Regina Camilla, all’ingresso dei Musei mentre erano in corso gli ultimi allestimenti per l’evento di oggi. Morandi, che era accompagnato da amici ed è stato accolto all’ingresso dalla presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Mirella Falconi Mazzotti, ha preso accordi per tornare in visita prossimamente: "Siamo spesso a Ravenna – ha detto – e ci piace veramente tantissimo. Vi faccio i complimenti per i Musei Byron e del Risorgimente e che torneremo presto a visitare in un giorno più tranquillo". Morandi ha poi posato per una foto con il personale della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e dei Musei ed anche con le funzionarie del Consolato britannico in Italia che stavano ultimando gli ultimi sopralluoghi in vista della Literary Reception di oggi che vedrà tra l’altro la Regina Camilla assistere a una lettura di poesie nella corte nobile dei Musei Byron e del Risorgimento e poi visitare le sale stesse, accompagnata dalla stessa Falconi Mazzotti.