Spazio ai mestieri del cinema . A Carpi nuova edizione di ’Film Fest’

‘Carpi Film Fest – I mestieri del cinema’: dopo il grande successo della prima edizione torna il ‘Cinema in Piazza’ a Carpi (Modena), con un ricchissimo programma di eventi, con grandi ospiti e tante novità. Da venerdì a mercoledì 11 settembre, il cinema torna ad essere protagonista nel centro storico della città dei Pio, nella manifestazione organizzata dall’associazione culturale ‘Quelli del ’29’, con il patrocinio del Comune, il sostegno della Regione, dell’Emilia Romagna Film Commission e della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. Sedici gli appuntamenti in programma, più che raddoppiati rispetto allo scorso anno, e tante novità. Tra gli ospiti di questa edizione, le costumiste Francesca e Roberta Vecchi, l’attrice Claudia Gerini, l’attore e doppiatore Roberto Pedicini e il Maestro, premio Oscar, Nicola Piovani. Proprio al Maestro è dedicato in evento speciale, in Teatro Comunale a Carpi, domenica alle 21,15: ‘Note a margine’, spettacolo-concerto di musica dal vivo con video-proiezioni cinematografiche (unico evento a pagamento). Quest’anno gli appuntamenti inizieranno dal pomeriggio: oltre alla selezione di film cult che hanno fatto la storia del cinema, che saranno proiettati alle 21 all’Arena del Chiostro di San Rocco (via San Rocco 1), e preceduti da ‘Aspettando il film’, incontri con esperti che presenteranno il film prima della proiezione (alcuni titoli in cartellone: ‘C’eravamo tanto amati’; ‘The Truman Show’; ‘Viaggi di nozze’; ‘Quarto potere’; ‘Fino a quando la mia voce si sentirà’), la grande novità saranno i pomeriggi dedicati al documentario con ‘Doc. Art - Visioni documentaristiche’ delle 16.30 in Auditorium Loria, alla presenza dei registi e con l’analisi artistica di professionisti del settore. Altro momento chiave saranno le masterclass con autori, registi, attori, tecnici, critici e doppiatori. Ogni giornata sarà dedicata a una tematica differente, in relazione alle molteplici declinazioni del settore cinematografico. "Quest’anno si è voluto porre l’accento sulle maestranze e sulle professionalità che rendono possibile la realizzazione di film e storie che ci fanno sempre innamorare, ridere, spaventare – afferma Giuliano Albarani, assessore alla Cultura del Comune di Carpi –. Il sottotitolo della rassegna è, infatti, ‘I mestieri del cinema’: ospiteremo dunque costumisti, docenti di discipline musicali, attori e doppiatori che terranno vere e proprie lezioni".